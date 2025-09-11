Gladson Camelí assina termo de cooperação para implantar o programa Cidade Empreendedora nos 22 municípios

Para incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico em todo o estado do Acre, o governador Gladson Camelí, assinou termo de cooperação técnica e financeira, que firma parceria com a Assembleia Legislativa (Aleac) e com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para a implantação do programa Cidade Empreendedora, nos 22 municípios. Asssinatura foi realizada nesta quinta-feira, 11, no palácio Rio Branco

Com a parceria, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), visa fortalecer a gestão pública municipal e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável, com ações estratégicas voltadas para a capacitação técnica das prefeituras, incentivo ao empreendedorismo local e modernização dos instrumentos de planejamento e desenvolvimento urbano e institucional.

“Esse é um marco histórico para o nossa sociedade, seremos o primeiro estado a implantar o projeto em todos os municípios. O Cidade Empreendedora, vai implusionar a economia dos municipios, gerando emprego e renda para a população. Com união e responsabilidade, vamos mostrar a força e capacidade de todos aqueles que amam o nosso estado. Junto com a Assembleia Legislativa, com os nosso executivo e Sebrae teremos um Acre mais forte e desenvolvido, melhorando a vida de cada cidadão”, ressaltou o governador Gladson Camelí.

O Programa Cidade Empreendedora será executado nos 22 municípios do Acre, desenvolvendo ações de consultoria, instrutoria, eventos, missões e outras ações visando a dinamização da economia dos municípios através da promoção do empreendedorismo e da melhoria do ambiente de negócios.

No encontro, Camelí relembrou os projetos e ações de governo, que visam melhores modificando a realidade social da população. “Como sempre digo, nosso compromisso é cuidar das pessoas e poder contribuir com a implantação de um projeto que vai impulsionar a economia local e consequentemente melhorando a renda e a qualidade de vida da população, me deixa muito feliz. Não posso deixar de agradercer ao Sebrae e Aleac por essa e outras parceiras que vêm melhorando cada vez mais a vida dos acreanos.”

A vice-governadora, Mailza Assis, falou sobre o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional: “Levar o programa a todos os municípios do estado, demonstra o compromisso da nossa gestão em melhorar a vida de cada acreano. Estamos sempre atuando em parceria com os municípios, pois acreditamos que com ações que impulsionem o desenvolvimento regional por meio do empreendedorismo estaremos mudando toda uma sociedade.”

Em sua fala, o diretor-superintendente do Sebrae/AC, Marcos Lameira, agradeceu ao governo do Estado e a Aleac pela parceria que vai viabilizar um marco histórico a nível nacional. “O Sebrae Acre sempre tem buscado fortalecer o desenvolvimento dos municípios e nada melhor do que buscar parceria com o governo do Estado e com a Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos contemplar os 22 municípios, ou seja, a totalidade dos municípios do nosso estado. Isso é um feito histórico a nível nacional, a nível de Sebrae, porque nem todos os estados conseguiram alcançar 100% dos municípios e o Acre é o primeiro estado a alcançar 100% dos municípios. Estamos muito felizes, e só temos a agradecer.”

Sobre essa parceira o presidente da Aleac destacou a importância do projeto e das parcerias institucionais: “O Cidade Empreendedora vai melhorar a situação dos municípios, que receberão esse apoio para as prefeituras, melhorando o atendimento às pessoas e, principalmente, aquelas pessoas que estão na vulnerabilidade, que precisam de uma sobrevivência, de um emprego. Acredito que esse projeto do Sebrae, junto com o governo e a Assembleia, é um projeto humano, que vai melhorar muito a realidade dos nossos municípios, dando mais oportunidade para as pessoas, reforçando as pequenas empresas, as micro, essas empresas novas, e através dos cursos técnicos que vão ser ofertados, que vão passar a melhorar cada vez mais a capacidade do empresário e também das prefeituras”, ressaltou o presidente do Aleac, Nicolau Júnior.

Para a implantação do projeto será investido o montante de R$ 5 milhões e 500 mil, deste o Estado fará o aporte de R$ 900 mil, a Aleac destinará R$ 900 mil, e o Sebrae/AC R$ 3 milhões e 700 mil.

“O projeto 100% apoiado pelo governo do Estado do Acre, que irá contribuir tanto pecuniariamente com a contrapartida dos municípios, mas principalmente com a disposição de mão de obra através da Secretaria de Planejamento que irá auxiliar na implementação do projeto Cidade Empreendedora em todos os 22 municípios. Em conjunto com o Sebrae, estaremos atuando para que a gente possa elevar o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para todos os municípios”, frisou o secretário de Planejanto, Ricardo Brandão.

O projeto Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae para o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do seu município. A cooperação busca integrar projetos já existentes nas instituições parceiras e irá proporcionar, ao longo de sua execução, mais de 18 mil horas de consultorias, eventos, capacitações, oficinas e workshops voltados ao aprimoramento das administrações municipais.

Emocionada com a pactuação do projeto a gestora do programa, Miriam Paiva, explicou sobre a atuação do Sebrae e os benefícios oriundos da implantação. “O Programa Cidade Empreendedora, é formado por 10 eixos em que a gente oportuniza em cada um dos eixos, ações específicas, mas o programa trabalha com o gestor público, pra gente ajudar o gestor público a pensar o seu município e o desenvolvimento das pessoas. Vamos trabalhar desde a gestão pública, lideranças, desenvolvimento de lideranças, simplificação dos processos de abertura de empresa, desburocratização dos processos das prefeituras. Então, são vários eixos que a gente trabalha com a prefeitura para os técnicos entenderem que o empreendedorismo é a grande sacada e a gente aproveitar e desenvolver os empresários locais para eles atender às necessidades das prefeituras. Na implantação, o Estado entrou cobrindo a parte dos municípios e a outra parte é o investimento que o Sebrae faz nos municípios do estado”, explicou Paiva.

Metodologia planejada para municípios acreanos

Parte essencial da iniciativa será a criação de uma metodologia própria, planejada coletivamente pelas instituições envolvidas, para apoiar os municípios na construção de seus próprios planos diretores. O foco é garantir que cada gestão municipal desenvolva seus instrumentos de forma autônoma, com suporte técnico especializado.

A proposta é utilizar, desde o início, as ações já previstas no programa como ponto de partida para o processo, que exige articulação, planejamento e envolvimento institucional. A estratégia prevê a atuação direta dos técnicos estaduais, que irão elaborar o formato de apoio e definir os caminhos de atuação nos municípios.

“Não se trata de um processo simples. A construção dos planos diretores é complexa e exige que todos os órgãos que os utilizam estejam envolvidos. Mas, com a união das instituições, acreditamos que os resultados serão muito positivos para o Acre”, afirmou o titular da Seplan, Ricardo Brandão.

A implantação do programa Cidade Empreendedora no Acre representa um passo decisivo para o fortalecimento institucional dos municípios, a promoção de um ambiente favorável aos negócios e a construção de um futuro mais próspero para todo o estado.