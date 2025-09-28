Gladson Cameli participa de lançamento de livro em tributo ao tio Orleir

Emoção, reencontros e homenagens marcaram o lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo”, na noite deste sábado (27), no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul. O evento reuniu familiares, amigos, autoridades e um grande público, que prestigiaram a memória do empresário e político acreano.

A programação começou com uma apresentação teatral sobre a vida de Orleir Cameli, relembrando sua trajetória como empresário visionário, prefeito de Cruzeiro do Sul e governador do Acre.

No palco, a viúva e os filhos destacaram o legado do homem público que também foi lembrado como pai e avô dedicado. Fotografias, objetos pessoais e registros de diferentes fases da vida de Cameli ajudaram a compor a atmosfera de recordação.

Após os momentos de homenagem, a viúva Beatriz Cameli recebeu os convidados na entrada do teatro para autografar exemplares da obra. Emocionada, ela destacou a importância de compartilhar o legado do marido.

“É uma noite de muita emoção, de rever amigos, de compartilhar não somente um livro, mas um tributo a um homem que teve o brilho de um líder. O livro traz recordações, histórias, verdades e também as raízes da vida no seringal. É intrigante, emocionante, e tenho certeza que todos vão se agradar muito de conhecer mais sobre a trajetória dele”, afirmou.

O governador Gladson Cameli, acompanhado da namorada Karol Queiroz, prestigiou parte do evento e ressaltou a inspiração política que encontra no tio.

“É muito emocionante participar desse momento, ainda mais no Teatro dos Nauas, construído na gestão do Tio Orleir como governador. Ele deixou um legado que não pode ser esquecido, e este livro permite que as novas gerações conheçam sua história. Eu me inspiro muito nele e tenho enorme gratidão por tudo o que fez pelo nosso povo e pelo Acre”, declarou.

O lançamento do livro foi um momento de resgate histórico e de celebração da memória de Orleir Cameli, cuja trajetória continua influenciando a política e a vida social do Acre.