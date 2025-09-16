Gladson convida Lula para inauguração da ponte da Sibéria, em Xapuri

O governador do Acre, Gladson Camelí, anunciou nesta terça-feira (16), durante a visita do Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que convidou o ministro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a inauguração da ponte de Sibéria, em Xapuri, prevista para o final do ano.

“E aqui eu vou aproveitar essa oportunidade, já para convidar a Vossa Excelência, e já também minha assessoria, para convidar o presidente que nós inauguramos, uma tão sonhada obra na terra do Chico Mendes, que é uma ponte que eu vou inaugurar agora, em final de outubro, em Sibéria”, afirmou Camelí.

O governador destacou que cada visita de autoridades federais ao Acre traz investimentos e fortalece projetos em benefício da população. “O ministro é dessa forma do governo federal, é pacificando, é unindo, é convidando o presidente da República pra vir aqui, é recebendo o presidente com tapete vermelho, e toda vez que um presidente vem a um estado, com certeza ele vem trazer novidades, vem trazer investimentos”, disse.

Camelí ressaltou ainda que a ponte representa um marco para a região, conectando comunidades locais a importantes rodovias e centros urbanos, além de facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. “Acredito que essa obra vai gerar oportunidades para todos e integrar ainda mais a nossa região, beneficiando diretamente a população local”, acrescentou.

A obra, segundo o governador, é fruto de parceria entre o governo estadual e o governo federal, consolidando esforços para promover infraestrutura e desenvolvimento econômico no Acre. Para Camelí, a inauguração da ponte de Sibéria simboliza o compromisso do governo com a melhoria da qualidade de vida da população e a realização de projetos históricos aguardados há anos.