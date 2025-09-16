Gladson diz que com novo investimento do Governo Lula, Sine no Acre vai ofertar cursos em tecnologia e IA

O governador do Acre, Gladson Camelí, recebeu nesta terça-feira (16) o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em Rio Branco, para a abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho (II CNT). Durante o evento, Camelí destacou a importância da parceria entre o governo federal e o Estado para a geração de emprego e qualificação profissional.

Em seu pronunciamento, o governador ressaltou a relevância do trabalho decente e da colaboração entre trabalhadores e empresários para o desenvolvimento econômico. “A sociedade brasileira, assim como qualquer outra no mundo, têm um trabalho que gera produção e riquezas econômicas à sua base. Essa relação dos trabalhadores com os empresários é essencial para alcançarmos bem-estar social”, afirmou.

Camelí também comentou sobre a participação feminina no primeiro escalão de seu governo, que atualmente é de 48%, destacando a representatividade das mulheres na administração estadual.

O governador aproveitou a ocasião para agradecer os investimentos anunciados pelo ministro Luiz Marinho no Sistema Nacional de Emprego (CINE) no Acre, que somam cerca de R$1 milhão. Segundo Camelí, a parceria permitirá a manutenção dos serviços do CINE, que atende aproximadamente 40 mil pessoas por ano, além da oferta de cursos profissionalizantes, incluindo na área de tecnologia e inteligência artificial, e a implantação do projeto Casa do Trabalhador.

Além disso, Camelí ressaltou o empenho do governo estadual na criação de postos de trabalho por meio da contratação de servidores e de obras de infraestrutura.