Gladson e Mailza prestigiam abertura da 5ª edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima

A 5ª edição do Festival do Coco foi aberta oficialmente na noite desta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, em Mâncio Lima, reunindo autoridades estaduais e federais, lideranças políticas locais e a comunidade. O evento, um dos mais aguardados do Vale do Juruá, celebra a cultura, a produção e a economia do município mais ocidental do país.

A cerimônia de abertura contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do deputado federal Zezinho Barbary, do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Junior, do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues e do prefeito Zé Luiz.

Em sua primeira edição do festival à frente da gestão, o prefeito Zé Luiz não escondeu a emoção ao dar as boas-vindas. “É uma emoção muito grande porque é uma festa onde a população de Mâncio Lima participa ativamente. Quero agradecer aos expositores por acreditarem e fazerem parte dessa grande feira, aos nossos patrocinadores, ao governo do Estado, aos deputados estaduais e federais que estão aqui prestigiando nosso município”, afirmou.

Zé Luiz destacou ainda a relevância da presença do governador e da vice-governadora, que, segundo ele, conferem visibilidade ao município. “Isso é motivo de muita gratidão. Eles estão aqui conosco, dando apoio ao nosso trabalho”, completou, reforçando a expectativa para três dias de festa com intensa programação cultural.

A vice-governadora Mailza Assis também ressaltou a importância do festival para o fortalecimento da economia e da identidade local. “Estou muito feliz de estar aqui prestigiando esse evento, junto com pessoas importantes que representam nosso estado. O Festival do Coco é uma festa dos produtores para toda a nossa população, valorizando a cultura e os produtos de Mâncio Lima”, declarou.

Mailza enfatizou que cada município acreano possui uma cultura única, e que iniciativas como o festival criam oportunidades para os produtores. “Essas festas fortalecem a produção, a economia e o município, com a parceria do governo do estado e da população”, disse, destacando ainda o lema de “cuidar bem das pessoas”, que, segundo ela, passa pelo desenvolvimento econômico e cultural.

O Festival do Coco segue até domingo (14) com feira de expositores, apresentações culturais e shows musicais, consolidando-se como uma das maiores celebrações do calendário acreano e atraindo visitantes de diferentes regiões do estado.