Gladson Camelí rebate críticas de Jorge Viana: “Ele tem que viver mais no Acre”

Durante agenda com o ministro Luiz Marinho no auditório do Sebrae, em Rio Branco, o governador do Acre, Gladson Camelí, respondeu às críticas feitas pelo ex-senador e presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, sobre a estagnação econômica e a suposta ausência de investimentos estruturais no estado. Cameli aproveitou para detalhar as ações e projetos realizados em sua gestão, defendendo os avanços no setor de infraestrutura.
O governador destacou a importância de conhecer de perto o estado para avaliar as obras. “Eu acho que ele tem de viver mais aqui no Acre. Andar mais nas avenidas, ver as obras de infraestrutura que estamos fazendo aqui no estado, unidades habitacionais, agendas no sentido da nova maternidade, fazer com que o governo federal que ele faz parte fortaleça as nossas fronteiras com alfandega”, afirmou.
Camelí ressaltou ainda a pavimentação de ramais e estradas estaduais, além das melhorias em diversas infraestruturas essenciais. “Qual foi o governador que fez mais ramais e pavimentou mais estradas estaduais? Foi o governador Gladson Camelí. Qual foi o governador que melhorou todas as infraestruturas do nosso estado? Gladson Camelí. Agora se ele não anda no estado, eu não posso fazer nada. Ele tem que parar de viajar, vim para o estado e realmente ver o que ele fez”, completou.
Encerrando sua resposta, o governador criticou o posicionamento do ex-senador, afirmando que as críticas não refletem o trabalho realizado. “Eu só lamento. Porque enquanto eu recebo o presidente da República aqui de braços abertos, vem se esse cidadão querer diminuir o trabalho dos outros. Lamento para ele, que está abaixo de mim”. O episódio evidencia a tensão política entre os dois líderes e reforça o debate sobre investimentos e desenvolvimento no Acre.
Veja o vídeo: