Gladson reinaugura quadra e anuncia novos investimentos em Senador Guiomard

Reforçando o compromisso com o bem-estar da população, o governador Gladson Camelí esteve nesta terça-feira, 23, em Senador Guiomard, para reinaugurar a quadra esportiva do município, que foi totalmente revitalizada, e anunciou novos investimentos em infraestrutura de estradas que beneficiarão diretamente os mais de 21 mil moradores da cidade.

A restauração da quadra de grama sintética foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e custou R$ 487.113,11, dos quais R$ 378.317,11 foram repassados pelo governo federal e R$ 108.796,00 correspondem a recursos próprios do Estado.

De acordo com o chefe do Executivo, a modernização da estrutura física garante aos usuários um ambiente público mais seguro e confortável para a prática esportiva, além de contribuir para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

“Essas são ações em conjunto entre os poderes municipal e estadual, unindo as nossas forças para que possamos diminuir as diferenças. Agora temos mais um espaço modernizado para que os moradores de Senador Guiomard possam realizar as mais distintas atividades para cuidar da saúde, da vida social e do bem-estar”, declarou Camelí.

Quadras esportivas como essa se consolidam como pontos de encontro para crianças, jovens e adultos. Ao oferecer um espaço renovado, o local passa a estimular a convivência entre moradores de diferentes bairros do município, fortalecendo os laços da comunidade guiomaense e promovendo a integração social.

O titular da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), Ney Amorim, destacou que, desde o início da gestão, o governador Gladson Camelí tem assegurado os meios necessários para que os recursos públicos também sejam destinados à promoção do esporte e do lazer, fortalecendo políticas que garantem mais qualidade de vida aos acreanos em todas as regiões do território.

“Quero agradecer ao governador por todo o apoio e por todos os investimentos que tem destinado ao esporte do nosso estado. Na última semana, recebemos aqui no Acre, quase todos os dias, um campeão olímpico, um atleta olímpico ou um atleta histórico. Agradeço não apenas por ter criado a Secretaria de Esporte, mas também por realizar investimentos que nos permitem chegar a locais isolados do Acre”, pontuou o gestor.

Com esta entrega, a Prefeitura de Senador Guiomard passa a contar com mais um espaço adequado para sediar competições esportivas, oferecendo uma estrutura moderna tanto para os atletas quanto para visitantes de outras cidades acreanas, o que estimula o turismo e movimenta a economia local.

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, ressaltou que a gestão municipal tem trabalhado lado a lado com o governo do Estado, além de enfatizar a importância de o Quinari poder contar com essa parceria.

“Sou conhecida como a prefeita do esporte e, por isso, estou muito feliz e honrada em ver que hoje estamos entregando uma quadra revitalizada. Estamos Sempre realizando campeonatos e investindo bastante no lazer do nosso município. Por isso, é gratificante estarmos aqui hoje entregando uma quadra que há tempos merecia essa reforma”, afirmou Rosana.

Na cerimônia, foi possível observar a animação das crianças que aguardavam ansiosamente pela abertura dos portões da quadra sintética. As ‘autoridades’, como define o governador, são as principais beneficiadas com a reforma, e o município agora poderá realizar competições e campeonatos no espaço novo.

Jeferson Santos, integrante da escolinha de futebol mirim de Senador Guiomard, demonstrou entusiasmo ao receber o novo espaço: “Achei a quadra muito legal. Eu estava esperando muito por esse evento. Está sendo ótimo e agora vamos poder jogar.”

Melhorias em estradas

A manhã desta terça-feira também foi marcada por um importante anúncio de obras que beneficiarão toda a população, em especial moradores da zona rural e produtores locais. Com investimento de R$ 2.819.999,83, o governador assinou a ordem de serviço para a manutenção e conservação das estradas vicinais.

Popularmente conhecido como Quinari, o município tem na agropecuária a base de sua economia, atividade que representa mais de um terço de sua composição econômica. A melhoria da infraestrutura dos ramais garante condições mais seguras de trafegabilidade, além de fortalecer o setor produtivo local.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, salientou que esse é um investimento que gera emprego e renda já durante sua execução. “Hoje damos a ordem de serviço para a recuperação desta estrada vicinal, que conta com recursos de emenda da bancada federal e vem para dar suporte a esse trabalho. De modo geral, esse tipo de serviço fica mais a cargo do Deracre e dos municípios, mas a Secretaria de Obras, reconhecendo o compromisso, também fará esse investimento para contribuir”, pontuou.

A recuperação das vias também tem como objetivo proporcionar aos moradores o acesso mais seguro e eficiente a serviços essenciais, como saúde, educação, transporte e comércio. Segundo Camelí, “é melhorando a infraestrutura que podemos oferecer condições para o crescimento da nossa economia, gerando empregos e contribuindo para reduzir as desigualdades sociais em nosso estado”.

A prefeita Rosana, que recebeu as obras com entusiasmo, agradeceu ao governador pelo compromisso em atender às necessidades dos guiomaenses, investindo em diferentes áreas para beneficiar tanto os moradores rurais quanto os da zona urbana.

Em seu discurso, o governador ainda ressaltou que a manutenção das estradas vicinais é fundamental para garantir o escoamento da produção dos agricultores locais. “É a nossa obrigação como gestores públicos garantir o direito de ir e vir dos nossos cidadãos e cidadãs. Ainda neste verão, os moradores da zona rural de Senador Guiomard terão os seus ramais transitáveis”, finalizou.