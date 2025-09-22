Globo troca o Copacabana Palace pelos estúdios para cena da morte de Odete em “Vale Tudo”

A Globo decidiu evitar polêmica na reta final de “Vale Tudo”. A cena em que o corpo de Odete Roitman (Débora Bloch) deixa o Copacabana Palace não será gravada no tradicional hotel do Rio de Janeiro. A direção optou por transferir a sequência para os Estúdios Globo, que vão reproduzir com fidelidade os ambientes do icônico endereço.

A mudança aconteceu depois de conversas com a administração do hotel. A preocupação é compreensível: a gravação de um corpo sendo retirado poderia confundir hóspedes e gerar registros fotográficos circulando mundo afora sem aviso de que se tratava de pura ficção — algo que poderia arranhar a reputação de um dos hotéis mais prestigiados do país.

As cenas estão agendadas para a próxima sexta-feira (26). Lá dentro, a Globo terá controle total: recriará os cenários luxuosos e poderá gravar com a tranquilidade de não misturar realidade com dramaturgia. As cenas dos suspeitos chegando ao hotel serão mantidas no suntuoso hotel.

O público, aliás, já tem data para acompanhar o desfecho: Odete Roitman morre no capítulo que vai ao ar no dia 6 de outubro. O mistério em torno de sua morte — que marcou a teledramaturgia brasileira — voltará a agitar conversas e redes sociais até o último episódio. “Vale Tudo” termina no dia 17 de outubro, coroando a novela como um dos maiores fenômenos já exibidos na TV.

Nos bastidores, a expectativa é de impacto. Mesmo mais de três décadas depois da exibição original, a cena da morte de Odete continua carregada de peso simbólico e promete repetir o efeito de evento nacional que a novela sempre provocou.