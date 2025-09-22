GO: família morta em acidente é velada na Câmara de Campinorte. Vídeo

Goiânia – A família que morreu em um grave acidente na BR-153, em Campinorte, no norte goiano, é velada na Câmara de Vereadores da cidade. Pai, mãe e os quatro filhos perderam a vida, após o carro em que eles estavam ser atingido na traseira por outro veículo, conduzido por um motorista bêbado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo em que a família estava perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo com um caminhão. De acordo com a PRF, o caminhão ainda atropelou duas pessoas que estavam em uma moto, que também morreram, e depois tombou. O acidente aconteceu no sábado (20/9), por volta das 18h50, no Km 171.

O velório de José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32, e os quatro filhos — José Victor, de 17, Emanuela, de 14, José Arthur, de 10, e Théo, de 3 — começou na noite desse domingo (21/9). Os corpos serão sepultados no Cemitério Monsenhor Juarez de Passos, também em Campinorte.

Motorista bêbado

Segundo a PRF, o motorista de uma caminhonete, de 46 anos, bateu na parte de trás do carro da família. O homem fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar e preso.

Informações da Polícia Militar, apontam que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, e o teste do bafômetro registrou 0,89 mg/L.

O suspeito não teve o nome divulgado até o momento.

Viagem festiva

Segundo a Prefeitura de Jaú do Tocantins, cidade onde a família morava há cerca de 12 anos, pai, mãe e filhos viajaram para o aniversário de um familiar em Campinorte.

Em nota, a Prefeitura de Campinorte manifestou condolências: “O governo de Campinorte manifesta suas condolências e pede para que Deus, em sua infinita bondade, console o coração dos familiares e amigos”.

Também nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte das outras duas pessoas envolvidas no acidente: Wellitom Vieira Bruno, sepultado nesse domingo no município, e Rosemaria Ferreira Mendonça, que será velada e sepultada em Uruaçu (GO).