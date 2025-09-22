GO: família que morreu em acidente com 8 vítimas iria para aniversário

Goiânia – A família que morreu após um acidente na BR-153, em Campinorte (GO), estava indo para um aniversário na cidade. A informação foi repassada pela Prefeitura de Jaú do Tocantins, onde moravam o pai e a mãe e os quatro filhos mortos na colisão, que aconteceu na noite do sábado (20/9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras duas pessoas também morreram.

De acordo com a prefeitura, José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32, e os quatro filhos — José Victor, de 17, Emanuela, de 14, José Arthur, de 10, e Théo, de 3 — planejavam comemorar o aniversário de um parente do comerciante, que é natural de Goiás, mas vivia em Tocantins há 12 anos.

Motorista embrigado

Segundo a PRF, o motorista de uma caminhonete, de 46 anos, bateu na parte de trás do carro da família. O homem fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar e preso.

Informações da Polícia Militar, apontam que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, e o teste do bafômetro registrou 0,89 mg/L.

O suspeito não teve o nome divulgado até o momento.

Acidente grave

Conforme informado pela Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela BR-153, a batida aconteceu por volta das 18h50 no Km 171. Após a colisão, houve interdição total da pista. Na manhã de domingo (21/9), a rodovia estava totalmente liberada para o tráfego.

A PRF informou que o carro da família seguia de Jaú do Tocantins para Campinorte quando foi atingido na traseira por uma caminhonete. Após a colisão, a condutora teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, momento em que bateu em um caminhão carregado de bebidas.

A corporação informou que, com a força da batida, todos os passageiros do banco traseiro foram lançados para fora do veículo.

Em seguida, o caminhão atingiu uma moto e tombou na pista. O motociclista e a passageira morreram no local, e o motorista do caminhão sofreu apenas lesões. Ele recebeu atendimento no Hospital Municipal de Campinorte.

Posteriormente, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Centro Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, para realizar mais exames.