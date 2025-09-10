Gol anulado pelo VAR é eleito por torcedores em premiação; entenda

Uma eleição mensal organizada pelo Fulham sobre o melhor gol do time inglês no mês de agosto chamou a atenção pelo seu resultado. O gol marcado por Joshua King , no jogo contra o Chelsea, foi eleito pelos torcedores. O curioso é que o tento não foi validado após interferência do VAR.

Na revisão do lance, foi marcada falta de Muniz em Telobah, zagueiro dos Blues. A partida foi válida pela terceira rodada da Premier League.

Mesmo assim, a votação popular escolheu este como o gol do mês dos The Whites com 83,1% dos votos. Confira:

So many more special moments to come. pic.twitter.com/KJpS6gyoJa — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 30, 2025

O gol de Joshua King gerou muita repercussão na Inglaterra, com Howard Webb, chefe de arbitragem no país, admitindo que arbitragem e VAR erraram em anular o gol do jovem jogador do Fulham.

O meia autor do belo gol anulado tem 18 anos de idade e, além de nascer na Inglaterra, está no time londrino desde a base. Além disso, King já foi convocado e jogou pelas seleções de base da Inglaterra.