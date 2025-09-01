Goleadas marcam os jogos de estreia do Candangão Sub-17

Neste final de semana foi disputada a primeira rodada do Candangão Sub-17, que tem 24 equipes na luta pelo título e por uma vaga na Copa do Brasil da categoria. A abertura teve algumas goleadas, como a do Real Brasília em cima do Gaminha por 4 x 0, e jogos movimentados, como Samambaia e Maringá, que terminou em 1 x 1, este último, transmitido ao vivo e com imagens no Metrópoles.

Ao todo foram 37 bolas na rede nos 12 jogos disputados, uma média de 3,08 por partida.

Artilharia

Erick Guilherme, do Legião, e Bruno Oliveira, do Gama, marcaram um três gols cada em seus jogos, e agora lideram a artilharia.

Confira os resultados da primeira rodada

Grupo A

Samambaia 1 x 1 Maringá

Formosa 0 x 3 Planaltina AC

Brazlândia 0 x 3 Estrelinha

Greval 1 x 0 União

Grupo B

Real Brasília 4 x 0 Gaminha

Canaã 1 x 1 Galaticos

Riacho City 0 x 4 Legião

Candango 1 x 0 Cresspom

Grupo C