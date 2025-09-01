Goleadas marcam os jogos de estreia do Candangão Sub-17

Neste final de semana foi disputada a primeira rodada do Candangão Sub-17, que tem 24 equipes na luta pelo título e por uma vaga na Copa do Brasil da categoria. A abertura teve algumas goleadas, como a do Real Brasília em cima do Gaminha por 4 x 0, e jogos movimentados, como Samambaia e Maringá, que terminou em 1 x 1, este último, transmitido ao vivo e com imagens no Metrópoles.
Ao todo foram 37 bolas na rede nos 12 jogos disputados, uma média de 3,08 por partida.
Artilharia
Erick Guilherme, do Legião, e Bruno Oliveira, do Gama, marcaram um três gols cada em seus jogos, e agora lideram a artilharia.
Confira os resultados da primeira rodada
Grupo A
- Samambaia 1 x 1 Maringá
- Formosa 0 x 3 Planaltina AC
- Brazlândia 0 x 3 Estrelinha
- Greval 1 x 0 União
Grupo B
- Real Brasília 4 x 0 Gaminha
- Canaã 1 x 1 Galaticos
- Riacho City 0 x 4 Legião
- Candango 1 x 0 Cresspom
Grupo C
- Ceilândia 3 x 0 Ceilandense
- Penharol 3 x 2 Luziânia
- Capital 6 x 1 Sobradinho
- Gama 4 x 0 Penharol