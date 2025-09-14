Golpe com ameaça de morte assusta vítimas e acende alerta das autoridades

O secretário de Segurança Pública, Will Varela, alertou nesta semana sobre um golpe que tem causado prejuízos financeiros e traumas psicológicos a diversas pessoas em todo o país.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele destacou que criminosos estão utilizando dados pessoais das vítimas para aplicar o golpe de forma extremamente sofisticada.

Segundo Varela, os golpistas entram em contato com as vítimas afirmando que elas teriam fornecido informações sobre atividades criminosas a autoridades ou facções rivais. Em seguida, ameaçam a segurança da pessoa e de sua família, criando um clima de medo e pânico.

“Este golpe cruel está se espalhando, e o alvo pode ser qualquer um. Golpistas fazem ligações com seus dados pessoais, dizendo que você entregou informações do tráfico e de facções para alguém de fora. Alegam que o sinal verde foi dado para executar você e sua família. Em pânico, muita gente acaba transferindo dinheiro”, explicou o secretário.

As autoridades reforçam que a população não deve ceder a essas ameaças e devem procurar imediatamente órgãos de segurança em casos de suspeita.

Veja o vídeo: