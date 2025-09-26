26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
golpe-das-blusinhas:-clientes-da-shein-no-brasil-tem-dados-vazados

Clientes da Shein no Brasil tiveram dados pessoais vazados. Vulneráveis, os consumidores são alvos fáceis de criminosos que utilizam informações como nome completo, endereço e itens adquiridos para aplicar o “golpe das blusinhas”.

Vítimas narraram ao Metrópoles e registraram nas redes sociais o mesmo modus operandi dos golpistas. Primeiro, os clientes fazem a compra de produtos nacionais ou internacionais pelo site, onde pagam as taxas necessárias.

Depois, os consumidores brasileiros recebem uma mensagem por WhatsApp com os dados pessoais e também informações sobre as peças compradas. O texto informa que houve taxação pela alfândega, no valor de R$ 37,23, o que é falso.

Leia também

Os golpistas se passam pela transportadora real, informada pela Shein, e dizem que a entrega só poderá ser feita se houver a regularização da “pendência fiscal”, que não existe. Os criminosos utilizam números internacionais para o golpe, segundo as vítimas.

Veja uma das mensagens obtidas pelo Metrópoles:

2 imagensGolpe das blusinhas: criminosos roubam dados da Shein no Brasil e cobram taxa falsaFechar modal.1 de 2

Golpe das blusinhas: criminosos roubam dados da Shein no Brasil e cobram taxa falsa

Material cedido ao Metrópoles2 de 2

Golpe das blusinhas: criminosos roubam dados da Shein no Brasil e cobram taxa falsa

“Fiz uma compra pela Shein e paguei todos os valores cobrados. Ontem, veio a atualização no meu pedido que o meu produto já se encontrava em rota de entrega em minha cidade. Porém, hoje, às 4h40, recebi uma mensagem de um contato com nome Krish, em nome da iMile Delivery, de que minha compra tinha sido taxada e que eu precisaria pagar mais R$ 37, caso contrário meu produto seria leiloado”, relatou uma moradora de Ourinhos (SP), no Reclame Aqui.

Outra cliente da e-commerce reclamou: “Está tendo um vazamento de dados das compras da Shein. Recebi um e-mail em nome da empresa iMile com meu nome e endereço pedindo pra eu fazer um pix. Revejam a forma de segurança da empresa”.

9 imagensAs "blusinhas" vendidas no site fazem sucesso no BrasilMas dados de clientes foram vazadosGolpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazadosGolpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazadosGolpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazadosFechar modal.1 de 9

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto2 de 9

As “blusinhas” vendidas no site fazem sucesso no Brasil

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto3 de 9

Mas dados de clientes foram vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto4 de 9

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto5 de 9

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto6 de 9

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto7 de 9

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto8 de 9

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto9 de 9

Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Uma moradora de Brasília (DF) contou que também teve os dados vazados da Shein e recebeu a cobrança indevida. “Vazamento de dados após compra na Shein com entrega pela iMile: dados expostos, estou recebendo mensagem no meu Whatsapp privado, cobrando uma taxa para pagamento, onde claramente não são vocês das empresas iMile e Shein. O que é muito preocupante, como conseguiram pegar meus dados como meu endereço, meu número telefônico, meu nome completo?”, questionou.

O secretário do Consumidor do Distrito Federal, Gilvan Máximo, alertou que esse tipo de exigência de pagamento é ilegal. “A cobrança de imposto de importação ou de taxa alfandegária sobre produtos nacionais ou nacionalizados é ilegal, ou seja, é cobrança indevida, tentativa de enganar o consumidor”, disse. O gestor orientou as vítimas a registrarem a reclamação no Procon.

Condenação

A dona da Shein, Zoetop, já foi condenada nos Estados Unidos a pagar US$ 1,9 milhões por vazamento de dados de 39 milhões de clientes da plataforma. As informações dos compradores foram roubadas em 2018.

A reportagem acionou a Shein e a iMile, citada pelos consumidores, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost