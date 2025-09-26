Golpe das blusinhas: clientes da Shein no Brasil têm dados vazados

Clientes da Shein no Brasil tiveram dados pessoais vazados. Vulneráveis, os consumidores são alvos fáceis de criminosos que utilizam informações como nome completo, endereço e itens adquiridos para aplicar o “golpe das blusinhas”.

Vítimas narraram ao Metrópoles e registraram nas redes sociais o mesmo modus operandi dos golpistas. Primeiro, os clientes fazem a compra de produtos nacionais ou internacionais pelo site, onde pagam as taxas necessárias.

Depois, os consumidores brasileiros recebem uma mensagem por WhatsApp com os dados pessoais e também informações sobre as peças compradas. O texto informa que houve taxação pela alfândega, no valor de R$ 37,23, o que é falso.

Os golpistas se passam pela transportadora real, informada pela Shein, e dizem que a entrega só poderá ser feita se houver a regularização da “pendência fiscal”, que não existe. Os criminosos utilizam números internacionais para o golpe, segundo as vítimas.

Veja uma das mensagens obtidas pelo Metrópoles:

Uma moradora de Brasília (DF) contou que também teve os dados vazados da Shein e recebeu a cobrança indevida. “Vazamento de dados após compra na Shein com entrega pela iMile: dados expostos, estou recebendo mensagem no meu Whatsapp privado, cobrando uma taxa para pagamento, onde claramente não são vocês das empresas iMile e Shein. O que é muito preocupante, como conseguiram pegar meus dados como meu endereço, meu número telefônico, meu nome completo?”, questionou.

O secretário do Consumidor do Distrito Federal, Gilvan Máximo, alertou que esse tipo de exigência de pagamento é ilegal. “A cobrança de imposto de importação ou de taxa alfandegária sobre produtos nacionais ou nacionalizados é ilegal, ou seja, é cobrança indevida, tentativa de enganar o consumidor”, disse. O gestor orientou as vítimas a registrarem a reclamação no Procon.

Condenação

A dona da Shein, Zoetop, já foi condenada nos Estados Unidos a pagar US$ 1,9 milhões por vazamento de dados de 39 milhões de clientes da plataforma. As informações dos compradores foram roubadas em 2018.

A reportagem acionou a Shein e a iMile, citada pelos consumidores, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.