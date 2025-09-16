Golpes com IA: como funcionam e como se proteger das fraudes digitais

Golpes digitais já conhecidos estão se tornando mais convincentes com o uso da inteligência artificial, que ajuda criminosos a criar mensagens, áudios e vídeos falsos com alto grau de realismo.

Continue a leitura e descubra como esses golpes funcionam, como saber se é uma IA aplicando golpe e, principalmente, como se proteger de golpes com IA. O que é inteligência artificial?

A inteligência artificial (IA) é uma forma de fazer com que máquinas aprendam, tomem decisões e até conversem, como se tivessem um pouco da nossa inteligência. Elas não têm sentimentos nem consciência, mas conseguem identificar padrões, resolver problemas e executar tarefas que, antes, só os humanos conseguiam realizar.

Ela já está presente no dia a dia em assistentes virtuais, recomendações de filmes e músicas, filtros de e-mail e, infelizmente, também vem sendo usada para aperfeiçoar golpes que já existiam, deixando-os mais sofisticados, realistas e difíceis de identificar.

Golpes e inteligência artificial: qual a relação?

A inteligência artificial vem ganhando espaço em várias áreas e, muitas vezes, de forma divertida. É comum ver filtros, dublagens e memes, que são conteúdos humorísticos que viralizam na internet, sendo criados com IA e circulando pelas redes.

Mas o que serve para entreter também pode ser usado para enganar. Golpistas se aproveitam das mesmas ferramentas para criar conteúdo falsos, muito realistas e perigosos.

Com o avanço da tecnologia, ficou fácil produzir mensagens, áudios e vídeos manipulados que imitam com precisão pessoas reais. É justamente esse realismo que torna os golpes ainda mais perigosos quando impulsionados pela inteligência artificial.

Com a inteligência artificial, é possível gerar:

● Mensagens de texto personalizadas, usando seu nome, refletindo seus hábitos e até com uma linguagem parecida com a sua.

● Áudios clonados, utilizando sua voz ou a de alguém da sua família, amigos ou colegas de trabalho.

● Vídeos falsos (deepfakes), com rostos, gestos e falas que parecem reais, mas são completamente manipulados.

● Imagens criadas do zero ou modificadas, capazes de simular situações, documentos ou registros que nunca existiram.

Se você ainda não está tão por dentro da IA, confira abaixo uma imagem que criamos usando o ChatGPT, uma das inteligências artificiais mais avançadas do mundo, capaz de entender comandos, gerar imagens e até simular conversas com naturalidade.

Como é possível perceber pela imagem acima, os detalhes impressionam. A textura da alface é nítida. A mão do rapaz exibe veias saltadas, como se fosse uma foto real. Os tomates têm brilho e até a madeira da mesa tem marcas e tons irregulares.

Tudo isso foi criado com inteligência artificial. E o mais impressionante: esse é apenas um exemplo simples. Ou seja, se uma imagem dessas já confunde, imagine o que golpistas mais experientes conseguem produzir para enganar você.

Golpe com IA: exemplos que já aconteceram

Confira, abaixo, alguns tipos de golpe já conhecidos que, com o uso da inteligência artificial, ganharam versões mais sofisticadas e difíceis de identificar — e que servem de alerta:

Parente pedindo ajuda

Você está no meio da rotina quando o telefone toca. A voz do outro lado da linha diz: “Me ajuda… me sequestraram… estou com medo…”

É idêntica à que você conhece. O jeito de falar, o tom, a respiração. Em seguida, outra pessoa assume a ligação, faz ameaças e exige uma transferência imediata para libertar seu conhecido.

Esse tipo de golpe — conhecido e antigo — agora ganhou um novo nível de sofisticação. Com a inteligência artificial, criminosos conseguem clonar vozes reais a partir de áudios públicos disponíveis na internet, tornando a farsa ainda mais convincente.

Sem tempo para refletir, você envia o dinheiro. Minutos depois, consegue falar com quem, supostamente, estava em perigo. Está tudo bem. Sem sequestro e sem pedido de socorro.

Vídeo falso com famoso

Você recebe um vídeo no WhatsApp. Nele, alguém que você já viu na TV ou nas redes sociais conversa diretamente com você e apresenta uma oportunidade única de investimento.

A oferta é exclusiva e com retorno garantido. A linguagem é envolvente. A imagem é perfeita. A voz é idêntica. O cenário, profissional. Tudo parece verdadeiro.

No fim do vídeo, a pessoa orienta que, para participar, basta transferir um valor para uma conta indicada. Você acredita e faz a transferência. Dias depois, descobre que nunca houve oportunidade nenhuma.

Esse tipo de vídeo não circula só no WhatsApp. Ele pode aparecer como anúncio, em grupos de mensagem, em páginas nas redes sociais e até em sites que parecem confiáveis.

E o mais perigoso: nem sempre é uma celebridade. Basta que o rosto e a voz soem familiares o suficiente para enganar.

Links de phishing

Você recebe uma mensagem por e-mail, SMS ou WhatsApp com um link. Pode ser um alerta de segurança em alguma conta, uma promoção exclusiva, uma oferta relâmpago ou até um prêmio que você supostamente ganhou.

A mensagem parece legítima. Você clica. A página que se abre imita perfeitamente o site oficial. Tudo parece confiável: cores, logos e até o endereço na barra do navegador é semelhante.

Nessa página, são solicitados dados como nome, CPF, senha e número do cartão. Sem perceber o golpe, você entrega tudo. Depois disso, começam as compras indevidas, tentativas de invasão e prejuízos.

Esse é o golpe do phishing. Agora impulsionado pela inteligência artificial, está cada vez mais difícil de identificar. E, infelizmente, mais fácil de cair.

Como saber se é uma IA aplicando golpe?

A IA elevou o nível da enganação. Antes, os golpes tinham erros de ortografia, voz robótica, ou imagens ruins. Agora, tudo parece legítimo. A pessoa hesita, e nesse segundo de dúvida… já era.

Por isso, muita gente se pergunta: como saber se é uma IA aplicando golpe? E a resposta não é tão simples. Mas existem sinais.

Repare nesses detalhes:

● Urgência extrema: pressão para agir rápido é um clássico de golpe.

● Emoção fora do comum: vozes com desespero, tristeza ou urgência artificial.

● Inconsistências sutis: vozes que parecem levemente robotizadas, expressões visuais estranhas em vídeos, ou movimentos faciais que não batem com a fala.

● Erros de contexto: alguém falando algo que você sabe que ela não diria.

Aqui, a dica de ouro é: duvide da perfeição. A IA pode parecer real, mas ainda comete deslizes.

E, acima de tudo, confirme por outro canal. Se recebeu uma ligação suspeita, envie uma mensagem direta para a pessoa envolvida. Desconfiança, aqui, pode ser proteção.

Como se proteger de golpes com IA

Você não precisa ser especialista em tecnologia para entender como se proteger de golpes com inteligência artificial. Confira algumas dicas:

1. Ative a verificação em duas etapas: seja no banco, seja no WhatsApp, seja no e-mail, esse recurso dificulta o acesso de terceiros mesmo que consigam sua senha;

2. Evite expor sua voz e imagem desnecessariamente: quanto mais vídeos e áudios seus estão na internet, mais material a IA tem para simular você;

3. Nunca clique em links de mensagens suspeitas: mesmo que pareça oficial ou venha de fontes conhecidas. Sempre prefira digitar o endereço diretamente no navegador ou acessar pelo aplicativo oficial da loja ou do serviço.

4. Cuidado com dados em redes sociais: não publique informações como CPF, número de telefone, localização exata ou nomes de familiares. Esses dados são valiosos para aplicar golpes altamente personalizados.

5. Use fontes confiáveis: desconfie de vídeos que “vazam” com discursos polêmicos ou áudios muito produzidos.

Como saber se é verdade ou se você está sendo enganado por IA?

Essa é uma das perguntas mais importantes dos tempos atuais.

Confira, abaixo, sinais e práticas que ajudam a identificar armadilhas digitais — muitas delas já conhecidas, mas agora aperfeiçoadas com inteligência artificial — e veja como se proteger.

● Use buscadores reversos: se uma imagem parecer suspeita, jogue no Google Imagens ou em outros buscadores. Isso ajuda a descobrir se ela já foi usada em outros contextos, como golpes, notícias falsas ou perfis falsos;

● Preste atenção em barulhos diferentes: mesmo áudios muito produzidos com inteligência artificial ainda podem apresentar pausas fora do lugar, entonações estranhas, respirações artificiais que não soam naturais;

● Desconfie de perfeição ou escândalos muito convenientes: a IA pode gerar vídeos, fotos e áudios realistas, mas baseados em mentiras. Quando você checa em outras fontes, percebe que o fato nunca existiu.

Conte com a gente para evitar cair em golpes realistas, potencializados por IA!

A pergunta “como saber se é uma IA aplicando golpe?” deixou de ser coisa de filme. Está acontecendo agora, com pessoas reais e prejuízos de verdade — muitas vezes em golpes antigos, mas agora com aparência ainda mais convincente.

Por isso, se proteger dessas fraudes potencializadas pela inteligência artificial virou parte da rotina digital. Ter atenção, checar informações e, quando bater a dúvida, contar com o Sicredi pode fazer toda a diferença.

Estamos aqui para ajudar você a reconhecer os sinais, evitar armadilhas e entender como a IA está sendo usada para tornar golpes mais sofisticados — e como se proteger deles no dia a dia.

