Governador do MT fratura costelas após queda e é internado em Cuiabá

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá nesse domingo (31/8) após cair de uma estrutura de cerca de três metros de altura enquanto vistoriava obras do Parque Novo Mato Grosso.

Mendes realizou diversos exames de imagem e laboratoriais, que constataram fraturas em quatro costelas.

Segundo boletim médico divulgado na noite desse domingo, o estado de saúde do governador é estável e ele se encontra orientado e comunicativo, apresentando apenas um desconforto leve ao respirar.

A expectativa é que Mendes passe por uma nova série de exames na manhã desta segunda-feira (1º/9) e seja liberado da internação até o final do dia.

Ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes foi reeleito como governador do Estado de Mato Grosso em 2022, no 1º turno. Ele teve 840.094 votos válidos, que representa 58,69% do total de votos.

Natural de Anápolis (GO), o político é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e, além do cargo político, é engenheiro e empresário.

Mendes chegou a presidir o sistema Sesi/Senai e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) entre 2007 e 2010.