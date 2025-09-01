Governador Mauro Mendes cai de quatro metros em obra e é internado na UTI

Acidente ocorreu no Parque Novo Mato Grosso; governador está internado em observação no Hospital Estadual Santa Casa

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo (31/8) enquanto vistoriava as obras do Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. Segundo a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom-MT), Mendes fraturou costelas após cair de uma plataforma.

O acidente aconteceu durante uma vistoria às obras do local — Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

Estado de saúde

  • Mendes foi levado ao Hospital Estadual Santa Casa em seu próprio veículo, sem atendimento do Samu.

  • Ele passou por exames, está em observação médica, mas seu estado de saúde é considerado estável.

  • O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, confirmou as fraturas e afirmou que não há risco grave.

Sobre o Parque Novo Mato Grosso

  • Anunciado em 2021, o megacomplexo multieventos está em construção às margens da rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

  • O investimento é de R$ 150 milhões, em uma área de 300 hectares.

  • Estrutura prevista inclui:

    • Autódromo e kartódromo

    • Lago de 100 hectares para esportes aquáticos

    • Espaço para eventos de até 100 mil pessoas

    • Pistas de caminhada, ciclismo, skate, bicicross e arrancadão

    • Museu do agro e parque da família

    • Estacionamento para 12 mil veículos

Localização do Parque Novo Mato Grosso, onde o governador Mauro Mendes sofreu o acidente — Foto: Arte g1

📍 Fonte: g1 MT
✍️ Redigido por ContilNet

logo-contil-1.png

ContilNet Notícias

