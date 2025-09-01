Governador Mauro Mendes cai de quatro metros em obra e é internado na UTI

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo (31/8) enquanto vistoriava as obras do Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. Segundo a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom-MT), Mendes fraturou costelas após cair de uma plataforma.

Estado de saúde

Mendes foi levado ao Hospital Estadual Santa Casa em seu próprio veículo, sem atendimento do Samu.

Ele passou por exames, está em observação médica , mas seu estado de saúde é considerado estável.

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, confirmou as fraturas e afirmou que não há risco grave.

Sobre o Parque Novo Mato Grosso

Anunciado em 2021, o megacomplexo multieventos está em construção às margens da rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) , que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

O investimento é de R$ 150 milhões , em uma área de 300 hectares.

Estrutura prevista inclui: Autódromo e kartódromo Lago de 100 hectares para esportes aquáticos Espaço para eventos de até 100 mil pessoas Pistas de caminhada, ciclismo, skate, bicicross e arrancadão Museu do agro e parque da família Estacionamento para 12 mil veículos



📍 Fonte: g1 MT

✍️ Redigido por ContilNet