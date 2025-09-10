Governo abre inscrições para pós-graduação MBA em IA e Ciência de Dados; confira

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) abre, nesta quinta-feira (11), inscrições para 28 vagas remanescentes do curso de pós-graduação MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados voltado ao setor público.

As inscrições seguem até as 23h59 de sexta-feira (12), exclusivamente pelo site capacitacao.ac.gov.br. Para garantir a vaga, os interessados devem anexar toda a documentação exigida. O edital com as regras completas está disponível no portal oficial do programa.

A análise documental será divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) na próxima terça-feira (16). Candidatos que tiverem pendências poderão apresentar recurso até o dia seguinte, 17, também às 23h59, pelo e-mail [email protected]. A lista final de selecionados sairá em 19 de setembro.

Dúvidas sobre o processo podem ser encaminhadas ao mesmo endereço eletrônico. A Sead também disponibilizou uma live explicativa sobre o edital, transmitida no canal Decap Oficial, no YouTube, que permanece disponível para consulta.