Governo alerta sobre praga da banana no interior do Acre

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC), confirmou a presença da praga quarentenária moko da bananeira (Ralstonia solanacearum raça 2) em uma propriedade rural localizada no município de Rodrigues Alves. A detecção ocorreu após notificação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/AC) e foi confirmada por análise laboratorial realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/GO), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A doença bacteriana ataca principalmente a cultura da banana, provocando murcha e morte das plantas, o que pode resultar em prejuízos significativos à produção agrícola. Especialistas alertam que o monitoramento constante e a adoção de medidas preventivas são essenciais para evitar que a enfermidade se espalhe para outras regiões do estado.

Em resposta à situação, o Idaf/AC já iniciou uma série de ações técnicas para erradicar o foco identificado. Entre as medidas estão levantamentos detalhados da área afetada, orientações aos produtores locais sobre manejo seguro, fiscalização fitossanitária e adoção de protocolos de biossegurança, em conformidade com a Instrução Normativa SDA/Mapa nº 17, de 27 de maio de 2009.

Produtores e demais envolvidos na cadeia produtiva da banana devem ficar atentos aos sinais da praga, como folhas amareladas e murchas, escurecimento vascular no pseudocaule, rizoma e engaço, além de podridão seca nos frutos. A orientação é comunicar imediatamente qualquer suspeita às equipes técnicas do Idaf para garantir rápida intervenção.

O instituto também reforça a importância de utilizar mudas certificadas, provenientes de áreas livres de pragas, como forma de prevenção. A cooperação da comunidade rural é considerada fundamental para o sucesso das ações de controle e para proteger a produção agrícola do estado.

O Idaf/AC reafirma seu compromisso com a defesa agropecuária e permanece à disposição para esclarecimentos e suporte técnico. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 3215-3426 ou pela Ouvidoria (68) 3221-3394, além do Instagram oficial: @idafacre.