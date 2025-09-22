Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

O Governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (22), por meio da Agência de Notícias do Acre, que o salário de setembro será antecipado para os servidores públicos ativos e inativos.

Ao todo, mais de 56 mil servidores serão beneficiados. Pelo menos R$ 425,5 milhões serão injetados na economia acreana.

O pagamento dos aposentados e pensionistas será creditado no dia 26 de setembro (sexta-feira). Já os servidores ativos terão o pagamento efetuado no dia 29 (segunda-feira), com crédito antecipado para o dia 27 (sábado), para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil.

“Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. Essa medida reforça nosso compromisso com a valorização do funcionalismo e contribui para movimentar a economia do estado”, afirmou o governador Gladson Cameli.