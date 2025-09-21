Governo celebra Dia do Policial Penal no Acre com corrida de rua

Foi com muito entusiasmo que mais de 700 corredores, entre policiais penais, servidores administrativos do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e comunidade em geral, participaram para 3ª corrida da Polícia Penal/Iapen, neste domingo, 21, em Rio Branco. Além de promover a saúde do servidor penitenciário, o evento celebrou o Dia do Policial Penal no Acre, comemorado no dia 29 de setembro. A largada foi dada às 6h, em frente ao Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps). Os corredores puderam escolher entre percursos de 5 km e 10 km.

O policial penal Eládio Jucá chegou cedo ao local para aquecer antes da corrida. Ao ser perguntado se o objetivo dele era o pódio, ele tentou esconder o jogo. “Ah, não sei se eu vou para o pódio, mas eu sou um praticante de corrida há vários anos porque é uma atividade que contribui muito para a saúde da gente e a instituição está de parabéns por estar agora fazendo esse evento pra gente confraternizar e comemorar a semana do policial penal, todos juntos”.

Quem também está sempre presente nas corridas de rua é o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa. Como um bom corredor, ele chegou cedo e a caráter. Ele comenta com bom humor que já coleciona algumas corridas e dá um recado: “eu gosto muito de correr e conheço todos os benefícios para saúde que essa atividade trás. Nosso objetivo é poder oferecer ao servidor uma atividade que promova o bem-estar e também um momento de interação com a população. E hoje nós temos aqui tanto servidores quanto comunidade. A proposta e se divertir, mas quem não quiser ficar pra trás, vai ter que correr muito hem”.

E foi com esse espírito de interação e competição, que foi dada a largada. Mesmo embaixo de um sol que resolveu dar o ar da graça cedo, não teve quem fizesse feio. Com apenas cerca de 20 minutos depois da largada, a policial penal Suelen dos Santos Alves, que correu 5 km, foi a 1ª servidora a cruzar a linha de chegada. “Eu não esperava chegar em primeiro lugar. É uma surpresa, porque eu não sou corredora profissional. É a primeira vez que eu corro e eu estou muito feliz mesmo”, disse a policial penal surpresa com a vitória.

Já no percurso dos 10 km adivinha só quem mostrou talento? Ele mesmo! O Policial Penal Eládio Jucá, aquele mesmo que, no início da corrida tentou esconder o jogo. Com apenas 44 minutos de prova ele conquistou o 1º lugar no pódio. Agora com um sorriso largo e a voz ofegante ele falou sobre a vitória “Eu me preparei bem para essa prova, apesar do percurso ser muito pesado, o sol já está bem quente essa hora, foi um pouco difícil, mas a preparação foi boa e deu para chegar em primeiro lugar. Quero oferecer esse resultado para os meus colegas de trabalho, todo o meu grupo especial do Dsoe”, finalizou o campeão.

E assim, com esse sentimento de vitória, todos os competidores chegaram ao fim da prova. Os vencedores das categorias masculino e feminino receberam troféus e medalhas e todos os inscritos que completaram o percurso foram premiados com medalhas de participação.

Adriana Maia, chefe do Departamento de Assistência ao Servidor Penitenciário (Dasp) disse que eventos como este são muito importantes, pois tanto aproximam os servidores quanto promove a saúde e o bem-estar de todos que participam.

Veja o vídeo: