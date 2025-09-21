Governo celebra Dia do Policial Penal no Acre com corrida de rua

s vencedores das categorias masculino e feminino receberam troféus e medalhas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Foi com muito entusiasmo que mais de 700 corredores, entre policiais penais, servidores administrativos do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e comunidade em geral, participaram para 3ª corrida da Polícia Penal/Iapen, neste domingo, 21, em Rio Branco. Além de promover a saúde do servidor penitenciário, o evento celebrou o Dia do Policial Penal no Acre, comemorado no dia 29 de setembro. A largada foi dada às 6h, em frente ao Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps). Os corredores puderam escolher entre percursos de 5 km e 10 km.

Largada foi dada às 6h em frente ao Cieps. Foto: Antonio Moura/Iapen.

O policial penal Eládio Jucá chegou cedo ao local para aquecer antes da corrida. Ao ser perguntado se o objetivo dele era o pódio, ele tentou esconder o jogo. “Ah, não sei se eu vou para o pódio, mas eu sou um praticante de corrida há vários anos porque é uma atividade que contribui muito para a saúde da gente e a instituição está de parabéns por estar agora fazendo esse evento pra gente confraternizar e comemorar a semana do policial penal, todos juntos”.

Clima foi de união e alegria entre servidores. Foto: Zayra Amorim/Iapen.

Quem também está sempre presente nas corridas de rua é o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa. Como um bom corredor, ele chegou cedo e a caráter. Ele comenta com bom humor que já coleciona algumas corridas e dá um recado: “eu gosto muito de correr e conheço todos os benefícios para saúde que essa atividade trás. Nosso objetivo é poder oferecer ao servidor uma atividade que promova o bem-estar e também um momento de interação com a população. E hoje nós temos aqui tanto servidores quanto comunidade. A proposta e se divertir, mas quem não quiser ficar pra trás, vai ter que correr muito hem”.

Pódio feminino dos 5km, categoria servidor. Foto: Antonio Moura/Iapen

E foi com esse espírito de interação e competição, que foi dada a largada. Mesmo embaixo de um sol que resolveu dar o ar da graça cedo, não teve quem fizesse feio. Com apenas cerca de 20 minutos depois da largada, a policial penal Suelen dos Santos Alves, que correu 5 km, foi a 1ª servidora a cruzar a linha de chegada. “Eu não esperava chegar em primeiro lugar. É uma surpresa, porque eu não sou corredora profissional. É a primeira vez que eu corro e eu estou muito feliz mesmo”, disse a policial penal surpresa com a vitória.

Pódio Masculino dos 10k servidores. Foto: Zayra Amorim

Já no percurso dos 10 km adivinha só quem mostrou talento? Ele mesmo!  O Policial Penal Eládio Jucá, aquele mesmo que, no início da corrida tentou esconder o jogo.  Com apenas 44 minutos de prova ele conquistou o 1º lugar no pódio. Agora com um sorriso largo e a voz ofegante ele falou sobre a vitória “Eu me preparei bem para essa prova, apesar do percurso ser muito pesado, o sol já está bem quente essa hora, foi um pouco difícil, mas a preparação foi boa e deu para chegar em primeiro lugar. Quero oferecer esse resultado para os meus colegas de trabalho, todo o meu grupo especial do Dsoe”, finalizou o campeão.

Corredores foram premiados com troféus e medalhas. Foto: Zayra Amorim/Iapen

E assim, com esse sentimento de vitória, todos os competidores chegaram ao fim da prova. Os vencedores das categorias masculino e feminino receberam troféus e medalhas e todos os inscritos que completaram o percurso foram premiados com medalhas de participação.

Corredores fizeram percursos de 5km e 10km. Foto: Antonio Moura

Adriana Maia, chefe do Departamento de Assistência ao Servidor Penitenciário (Dasp) disse que eventos como este são muito importantes, pois tanto aproximam os servidores quanto promove a saúde e o bem-estar de todos que participam.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost