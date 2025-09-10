10/09/2025
Governo convoca aprovados em processo seletivo da Educação para entrega de documentos; veja lista

Os convocados tem até o dia 22 de setembro para realizar a entrega dos documentos

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) convocaram candidatos aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023. O chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 14.103 desta quarta-feira (10).

Sede da SEE/Foto: Reprodução

O processo seletivo visa atender à reposição de professores e assistentes educacionais para a rede pública estadual, em áreas como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Ensino Regular. As vagas contemplam municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Sena Madureira e Tarauacá.

Os convocados deverão apresentar a documentação necessária até o dia 22, das 7h30 às 13h30. O atendimento será realizado nos núcleos de educação de cada município e, em Rio Branco, na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca.

A lista de documentos exigidos inclui foto 3×4, RG, CPF, título de eleitor com certidão de quitação, certificado militar (para homens), comprovante de endereço, diplomas ou certificados de formação compatíveis com o cargo, além de declarações específicas e atestado médico pré-admissional. Os modelos das declarações estão disponíveis nos sites concursos.ibfc.org.br e sead.ac.gov.br/comunicado.

Segundo a SEE, o processo seletivo é essencial para garantir a continuidade do atendimento educacional em diferentes níveis e modalidades, reforçando o quadro de profissionais da rede estadual de ensino.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones da SEE, no (68) 3213-2331, ou pelo e-mail da SEAD: [email protected].

