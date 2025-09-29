Governo convoca professores aprovados em seletivo para Educação Especial

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram, nesta segunda-feira (29), no Diário Oficial do Acre, duas convocações de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores e assistentes educacionais.

No Edital nº 051/2025, referente à Educação Especial, foram chamados mediadores para atuação em Bujari e Plácido de Castro. Em Bujari, zona rural, foi convocada Suelande de Souza Costa (75ª colocação, nota 50). Já em Plácido de Castro, zona urbana, foram chamados Loane Malta Fonseca (67ª, nota 50), Daniele Vieira Barbosa Meireles (68ª, nota 37,5), Niza Costa de Melo (69ª, nota 35), Ana Paula da Silva Rodrigues (70ª, nota 35) e Rozineide Lima Diniz (71ª, nota 32,5).

No Edital nº 085/2025, também divulgado nesta segunda, foram convocados candidatos de diferentes cargos e municípios. Para o cargo de Assistente Educacional – Educação Especial, foram chamados Felipe Pinto de Sousa, Maria Edna Melo da Silva, Savio Matheus Silva de Oliveira, Hyan de Lira Lima, Sidney Alves do Nascimento Oliveira e Daniel Santos da Costa, todos para Rio Branco (urbana), além de Maria Susane Mesquita do Nascimento para Tarauacá (urbana).

No cargo de Professor P1 – Mediador, foram convocadas Ione Almeida da Silva e Vania Souza da Silva Ferreira, em Rio Branco (urbana), além de Deles do Nascimento Ortiz, Luciene Pereira de Morais Cândido e Zaira Pereira da Rocha, em Sena Madureira (urbana).

No Ensino Regular, as convocações foram para Professor PNS P2 de Geografia, com Adelia Marques da Silva chamada em Rio Branco (urbana), e para Professor PNS P2 de Língua Portuguesa, com Rosangela Teles Antão convocada em Cruzeiro do Sul (urbana).

Em ambos os processos, os convocados devem entregar a documentação exigida até o dia (10), das 7h30 às 13h30. Os locais de atendimento variam conforme o município: em Bujari, Rua Geraldo Mesquita nº 148, Centro; em Plácido de Castro, Avenida Juvenal Antunes, s/n, Centro; em Rio Branco, Rua Rio Grande do Sul nº 1907, Bairro Volta Seca; em Cruzeiro do Sul, Avenida 25 de Agosto nº 126, Bairro Aeroporto Velho; em Tarauacá, Avenida Avelino Chaves nº 690, Centro; e em Sena Madureira, Rua Cel. Juvêncio de Menezes nº 207, Centro.

A lista de documentos inclui foto 3×4, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, diploma ou declaração de conclusão de curso, comprovante de endereço, certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, atestado médico pré-admissional, além de declarações que podem ser acessadas nos sites da SEAD (sead.ac.gov.br/comunicado) e do IBFC (concursos.ibfc.org.br).

Mais informações podem ser obtidas junto à SEE pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332 ou pelo e-mail [email protected].