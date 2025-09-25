Governo de Gladson Cameli tem quase 70% de aprovação no Acre, diz Paraná Pesquisas

A Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira (25), mostrou que o governo de Gladson Cameli tem 69,1% de aprovação.

O mesmo levantamento aponta que apenas 28,1% desaprovam a gestão do governador, enquanto 2,8% não souberam ou não opinaram.

Do total, 19,1% dos entrevistados classificaram o governo como ótimo; 31,9% como bom; 28,2% como regular; 7,2% como ruim; e 11,6% como péssimo. Outros 2,1% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa ouviu 1.505 eleitores em 18 municípios acreanos entre os dias 19 e 23 de agosto. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais.