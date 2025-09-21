Governo do Acre amplia transporte escolar na zona rural de Cruzeiro do Sul com novas caminhonetes

A Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) reforçou, nesta semana, o transporte escolar na zona rural de Cruzeiro do Sul com a entrega de 11 caminhonetes adaptadas, que passarão a atender 9 novas rotas em ramais de difícil acesso. A iniciativa garante deslocamento seguro para estudantes que vivem em áreas onde os ônibus convencionais não conseguem circular, especialmente no período do inverno.

Atualmente, mais de 4,5 mil alunos da zona rural são atendidos pelo transporte escolar no município.

De acordo com o coordenador-geral da Representação da SEE em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, o investimento é uma resposta às demandas da comunidade escolar.

“Hoje é uma alegria para a educação do nosso estado. Estamos recebendo 11 caminhonetes que vão atuar em ramais como o 5, ramal 2, Ramal do Darcí, Manan, BR-307 e Caracas, ampliando a frota e garantindo transporte de qualidade. Antes tínhamos 13 rotas em funcionamento; agora, somamos mais 11, fortalecendo o acesso dos alunos à escola”, destacou.

As caminhonetes foram equipadas com tração e pneus adequados para percorrer ramais em condições adversas. O objetivo é assegurar a continuidade das aulas durante todo o ano letivo, independentemente das chuvas.

Morador há 20 anos do Ramal 5, o vice-presidente da comunidade, José Calpe, comemorou a conquista. “É um sonho realizado. Tínhamos alunos caminhando até 8 quilômetros para chegar à escola. Agora, com as caminhonetes, além de facilitar a vida dos estudantes, também gera emprego, porque muitas vezes os motoristas e monitores são contratados na própria comunidade. Só temos a agradecer ao governo por essa sensibilidade”, disse.

O investimento faz parte da política do governo do Estado, por meio da SEE, de garantir acesso à educação de qualidade para estudantes da zona rural, respeitando as especificidades das comunidades.