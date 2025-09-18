Governo do Acre avalia viabilidade do cultivo de dendê no Vale do Juruá

A possibilidade de introduzir o cultivo de dendê no Vale do Juruá entrou na pauta do governo do Acre. Em reunião realizada nesta quarta-feira (17), a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e a Secretaria de Agricultura (Seagri) discutiram estratégias para o fortalecimento do desenvolvimento regional sustentável, com foco no produtor rural.

O secretário de Agricultura, José Luiz Tchê, afirmou que a Seagri pretende realizar um estudo para avaliar a viabilidade da cadeia produtiva do dendê na região, tomando como referência a experiência já consolidada em Pucallpa, no Peru. Segundo ele, a cultura pode se tornar uma alternativa econômica relevante para o Juruá.

Apesar do entusiasmo, Tchê não estabeleceu prazo para o início dos estudos nem confirmou se haverá investimentos imediatos do estado no setor. A análise deverá indicar se as condições de clima e solo do Acre são favoráveis para a implantação da produção em larga escala, como já ocorre em estados do Nordeste brasileiro, onde o cultivo é consolidado.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para diversificar a economia regional e fortalecer a agricultura familiar.