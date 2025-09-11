Governo do Acre implanta ambulatório de saúde mental para gestantes de alto risco na Policlínica Tucumã

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu mais um passo no fortalecimento da atenção maternoinfantil ao implantar, nesta quarta-feira, 10, o ambulatório de saúde mental para gestantes de alto risco na Policlínica Tucumã, em Rio Branco. A iniciativa, inédita na rede estadual, assegura acompanhamento psicológico, psiquiátrico e de médico de família e comunidade, garantindo um cuidado integral e contínuo às mulheres em situação de vulnerabilidade emocional durante a gestação e o período pós-parto.

A novidade foi recebida com entusiasmo pela gestante Suellen Lima, de 41 anos, que está no nono mês de gravidez. Ela relatou enfrentar dificuldades emocionais nesta fase e ressaltou a importância do novo serviço. “Na gravidez a gente já fica mais sensível, querendo dar conta de tudo, e isso pode gerar tristeza e até depressão. No meu caso, essa é a gestação mais difícil, talvez pela idade. Tenho crises de choro e preocupações constantes. Por isso, acho muito importante ter esse espaço de acolhimento. Me sinto amparada, não só pelo obstetra, mas também pela psicóloga, dentista e nutricionista. A gente se sente cuidada em todas as áreas”, destacou.

O ambulatório é destinado exclusivamente às gestantes classificadas como alto risco pelas unidades básicas de saúde. Não se trata de um serviço de demanda espontânea: é necessário encaminhamento pela Atenção Primária e agendamento via Central de Regulação para garantir acesso a todas as especialidades disponíveis na Policlínica.

A gerente-geral da Policlínica Tucumã, Luciana Oliveira, destacou que a implantação do ambulatório representa o fortalecimento de um trabalho já existente. “Nós já realizávamos o acompanhamento multiprofissional das gestantes de alto risco, mas identificamos a necessidade de ampliar esse cuidado. Muitas mulheres precisam de um suporte mais completo, inclusive com possibilidade de prescrição de medicação. Por isso, estruturamos o ambulatório de saúde mental, com médico de família e psiquiatra, reforçando o trabalho que já fazemos como referência maternoinfantil no estado”, explicou.

A médica de família e comunidade Daniela Neves, idealizadora do ambulatório, ressaltou que a criação do espaço atende tanto a uma determinação legal quanto a uma demanda crescente da assistência. “A legislação já prevê a oferta de acompanhamento psicológico às gestantes, mas muitas precisam ir além da psicoterapia. Entre 10% e 25% podem desenvolver depressão pré ou pós-parto, e várias já chegam em uso de medicação psiquiátrica, que precisa ser ajustada para garantir segurança durante a gravidez. O ambulatório foi criado justamente para dar esse suporte, unindo escuta, diagnóstico e, quando necessário, tratamento adequado”.

A coordenadora da Psicologia da unidade, Telma Castelan, lembrou que a implantação ocorre durante o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, e reforçou a importância de ações voltadas ao bem-estar materno.

“A gestação é uma fase de grandes transformações, que pode gerar insegurança, ansiedade e até quadros depressivos. Muitas mulheres já chegam com diagnóstico fechado em psiquiatria, o que reforça a importância de um cuidado multidisciplinar. Reforçamos também que falar sobre o que se sente é uma das formas mais eficazes de prevenção. Nossa equipe está preparada para oferecer escuta qualificada e acompanhamento desde o pré-natal até o pós-parto”, finalizou.