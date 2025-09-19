Governo do Acre lançará plataforma que mapeia inundações durante evento global em Nova York

O governo do Acre, em parceria com a empresa brasileira Codex, lança na próxima segunda-feira (22), durante a Semana do Clima de Nova York, a plataforma digital Acre Climate, voltada para mapear os impactos das inundações sobre populações vulneráveis no estado. A apresentação ocorrerá no espaço principal do evento, o The Hub Live, no The Glasshouse, em Manhattan.

O Acre Climate foi um dos três projetos selecionados em 2024 pelo Future Fund, mecanismo de financiamento climático da Coalizão Under2, que reúne mais de 270 governos subnacionais em todo o mundo. Além do Acre, foram contempladas iniciativas do México e da Indonésia.

A ferramenta reúne dados hidrológicos, populacionais e socioeconômicos, com simulações interativas e indicadores em tempo real. Baseada no sistema ArcGIS, a plataforma será utilizada para consulta pública e apoio técnico a gestores, permitindo respostas rápidas a eventos extremos. Na fase inicial, sete municípios foram incluídos no mapeamento: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco, Xapuri, Porto Walter e Jordão.

A vice-governadora Mailza Assis afirmou que o Acre foi o único estado brasileiro selecionado pela organização internacional e destacou que a iniciativa reforça a resiliência climática da região. O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, explicou que a tecnologia permitirá compreender melhor os impactos sociais e ambientais das mudanças climáticas e integrar políticas públicas de forma mais eficiente.

De acordo com o diretor de Negócios da Codex, Venicios Santos, a plataforma foi estruturada em menos de 12 meses, um prazo considerado ágil para projetos dessa natureza, que geralmente levam de três a cinco anos. Ele atribuiu a rapidez ao modelo de operação do Future Fund, que viabilizou um fluxo mais ágil de financiamento e execução.

Os dados que alimentam o sistema são provenientes do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), com integração direta a órgãos estaduais e federais, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, IBGE e Ipea. A ferramenta entra em operação já no dia do lançamento.