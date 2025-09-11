11/09/2025
Governo do Acre realiza audiência sobre regularização fundiária em Brasileia

Moradores do bairro Nazaré puderam esclarecer dúvidas e entregar documentos para emissão de títulos de propriedade

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SEHURB), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, promoveu nesta quinta-feira (11) uma audiência pública no bairro Nazaré para tratar da regularização fundiária da comunidade.

O encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas da população sobre o processo de regularização e orientar os moradores quanto à documentação necessária para a emissão dos títulos de propriedade.

Moradores do bairro Nazaré participam de audiência pública sobre regularização fundiária, promovida pela SEHURB em parceria com a Prefeitura de Brasileia/Foto: Reprodução

Segundo a SEHURB, de 22 a 26 de setembro a equipe estará no bairro recebendo os documentos dos moradores para dar continuidade à emissão dos títulos e ao encaminhamento ao cartório, facilitando o acesso à documentação legal dos imóveis.

A ação reforça o compromisso do Governo do Acre em promover o direito à moradia e oferecer segurança jurídica aos cidadãos.

Veja o vídeo:

