Governo dos EUA revoga visto do AGU Jorge Messias, diz agência

Escrito por Metrópoles
governo-dos-eua-revoga-visto-do-agu-jorge-messias,-diz-agencia

O governo dos Estados Unidos revogou nesta segunda-feira (22/9) o visto de entrada ao país do advogado-geral da União, Jorge Messias, de acordo com apuração da agência de notícias Reuters com fontes do governo Trump.

Segundo a agência, fontes de Washington também afirmam que haverá a suspensão de vistos de outras cinco autoridades brasileiras, as quais ainda são desconhecidas. Até a última atualização da reportagem, não foram revelados quem seriam esses outros nomes com bloqueio de visto. A Advocacia-Geral da União (AGU), o ministro e o governo dos EUA também ainda não confirmam a informação até o momento.

Em julho, o governo de Donald Trump já havia anunciado a suspenção d visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e de outros sete ministros da Corte. O anúncio se deu em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação da trama golpista. Bolsonaro acabou condenado, com uma pena de 27 anos e 3 meses.

Veja abaixo quem já teve o visto bloqueado, de acordo com autoridades norte-americanas:

  • Luis Roberto Barroso, o presidente do STF;
  • Edson Fachin, vice-presidente e que deve assumir a Corte em 29 de setembro;
  • Cármen Lúcia;
  • Cristiano Zanin;
  • Dias Toffoli;
  • Flavio Dino; e
  • Gilmar Mendes.

Além dos ministros da Corte, o Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, também teve seu visto bloqueado, de acordo com autoridades da Casa Branca.

Esposa de Moraes alvo da Magnitsky

Nesta segunda (22/9), a esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, foi alvo da lei Magnitsky, também já aplicada contra o ministro.

As medidas foram publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, responsável por administrar e aplicar programas de sanções, e também no site do Departamento do Tesouro dos EUA. Um instituto da família do ministro, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, também consta entre as entidades sancionadas pelo governo Trump.

ContilNet Notícias

