23/09/2025
Universo POP
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia
Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes

Governo e Aleac entram em acordo sobre indenização de agentes provisórios do Iapen, diz deputado

Os pagamentos serão calculados de acordo com o tempo de serviço prestado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O deputado Pedro Longo (PDT) anunciou nesta terça-feira (23), durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), um acordo firmado entre o parlamento e o governo do Estado que garante o direito à indenização aos agentes provisórios do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). A medida ocorre após a demissão de 42 servidores na segunda-feira (22).

Pedro Longo/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Segundo Longo, os pagamentos serão calculados de acordo com o tempo de serviço prestado. Cada servidor deverá apresentar individualmente um requerimento ao Iapen solicitando a indenização. O órgão será responsável por repassar à Secretaria de Administração as informações sobre o período trabalhado, que servirá de base para o cálculo.

O órgão será responsável por repassar à Secretaria de Administração as informações sobre o período trabalhado, que servirá de base para o cálculo/Reprodução

Após a análise, o valor será comunicado ao servidor, que poderá concordar ou contestar. A previsão é de que, após a aprovação, as indenizações sejam pagas em até 60 dias.

O parlamentar destacou que a iniciativa foi resultado da atuação conjunta dos deputados estaduais, citando como precedente processos semelhantes já realizados com servidores provisórios do Detran e do Deas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost