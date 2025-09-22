Governo espera votar IR e pautas prioritárias nesta semana, diz Gleisi

Após uma semana de derrotas, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que espera do Congresso Nacional o avanço de pautas prioritárias do governo federal nos próximos dias, como o projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) e a medida provisória que institui o programa Agora tem Especialistas.

“Essa semana esperamos no Congresso Nacional o debate e a votação de pautas importantes para o povo brasileiro, como a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, a Medida Provisória do Agora tem Especialistas e o Projeto 168/25 que assegura garantia para crédito as empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump”, escreveu a ministra nas redes sociais

A última semana foi tomada pela discussão e aprovação da proposta de emenda à Constituição que protege parlamentares de ações penais que correm no Supremo Tribunal Federal (STF), que ficou conhecida como PEC da Blindagem, e da urgência do projeto de lei (PL) da anistia para os envolvidos no 8 de Janeiro.

As propostas geraram críticas ao Congresso nas redes sociais e levaram milhares às ruas em protestos nesse domingo (21/9).

A ministra responsável pela articulação do governo também defendeu a rejeição da anistia e disse acompanhar “com atenção” o processo de cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos articulando sanções contra o Brasil.

“Vamos trabalhar pela rejeição da anistia, da impunidade e contra a redução de penas para os golpistas. E acompanharemos com muita atenção o processo contra Eduardo Bolsonaro, o traidor da Pátria, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados“, ressaltou Gleisi.

Isenção do IR

A expectativa do governo é votar o projeto de isenção do Imposto de Renda até o final de setembro. Em 21 de agosto, a Câmara aprovou a urgência na tramitação da matéria, mas o texto não avançou desde então. A proposta é uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto prevê zerar o IR para quem recebe salário de até R$ 5 mil, reduzir a alíquota para quem ganha até R$ 7.350, além de ampliar a tributação sobre os chamados “super-ricos”.