Governo Federal reforça incentivo ao futebol feminino; entenda

Em evento realizado nesta quarta-feira (10/9), no Palácio do Planalto, Samir Xaud, presidente da CBF, se reuniu com Lula, Presidente da República, e o ministro do esporte, André Fufuca. No encontro, o Governo Federal reforçou o incentivo ao futebol feminino brasileiro.

Durante o encontro, Lula enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que estabelece diretrizes para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. A proposta foi elaborada em conjunto com o Ministério do Esporte, clubes e confederações. Lula destacou a importância do projeto de lei.

“Incentivar o futebol feminino de base, promover parcerias entre escolas e universidades para capacitação de talentos, combater a discriminação e a intolerância no esporte, tudo isso exige ajustes na lei geral para garantir que as organizações formadoras ofereçam às atletas mulheres as mesmas condições de desenvolvimento que os homens têm”, pontuou o presidente.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao alcance do governo brasileiro para criar condições de disputar de igual para estímulo à presença feminina em gestão, arbitragem, direção técnica e educação física”, completou Lula.

Na reunião realizada na capital federal, também estavam presentes Arthur Elias, treinador da Seleção Brasileira Feminina; Cris Gambaré, coordenadora de Seleções Femininas da CBF; e as jogadoras Kaká, Amanda Gutierrez, Fátima Dutra, Fê Palermo e Cláudia.

Arthur Elias comemorou, dizendo que conhece de perto as dificuldades enfrentadas pelas atletas e destacou a aproximação da Copa do Mundo da categoria que será disputada em território brasileiro.

O encontro também serviu como uma homenagem às atletas que conquistaram o titulo da Copa América, no Equador. A Amarelinha venceu a Colômbia nos pênaltis por 5 x 4 após um empate em 4 x 4 no tempo normal e prorrogação.

Cláudia, goleira da Seleção Brasileira, comentou sobre a emoção e reconhecimento de representar o Brasil em uma competição importante. “É uma honra vestir a camisa da Seleção. Ganhar um título é indescritível. Espero que sigamos fazendo história”.

Artilheira da Copa América, Amanda Gutierrez, atacante de 24 anos, ressaltou a importância do apoio do Governo Federal. “Esse incentivo aumenta a visibilidade e fortalece o futebol feminino. É fruto do nosso trabalho, mas também da confiança e do apoio que estamos recebendo”.