Governo Lula estuda a volta do horário de verão ainda em 2025

De acordo com a pasta, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) segue acompanhando a situação e fornecendo informações para subsidiar a decisão.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) também discute o tema. Em nota, o órgão destacou que apresentou ao CMSE um conjunto de medidas preventivas para mitigar possíveis deficits de potência no período seco. Entre as recomendações, está a adoção do horário de verão.

O ONS ressaltou, no entanto, que a medida não é imprescindível para a segurança energética em 2025, e que a definição cabe ao governo, com base também em manifestações de setores afetados.