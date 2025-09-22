22/09/2025
Governo Lula libera mais de R$ 300 mil para cidade do Acre afetada por desastre; entenda

As portarias foram publicadas na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22)

O município de Assis Brasil, no interior do Acre, vai receber do Governo Federal um repasse de R$ 342.402,20. O recurso foi autorizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional.

Assis Brasil/Foto: Reprodução

Além de Assis Brasil, outros 14 municípios brasileiros afetados por desastres também serão contemplados, totalizando R$ 7.351.710,48 em repasses. As demais cidades são: Uruaçu (GO); Goiabeira e Laranjal (MG); Redenção (PA); Trombudo Central (SC); e Araricá, Canudos do Vale, Chuvisca, Imigrante, Mata, Nova Esperança do Sul, Paraíso do Sul, Rio Grande e Santa Maria (RS).

As portarias foram publicadas na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22).

“Os recursos serão aplicados em medidas de resposta e recuperação e foram autorizados a partir de critérios técnicos que levam em conta a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados e as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras”, diz o texto publicado no portal do Governo Federal.

O prazo para execução dos recursos será de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria.

