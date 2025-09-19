Governo Lula libera mais de R$ 300 mil para cidade do Acre enfrentar impactos das cheias

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou nesta sexta-feira (19) o repasse de R$ 1.081.522,80 para ações de resposta e recuperação em municípios afetados por desastres naturais. No Acre, a cidade de Jordão está entre as contempladas com um repasse R$ 331.522,80, ao lado de Vale do Sol, no Rio Grande do Sul.

Segundo o órgão, os recursos serão aplicados em medidas emergenciais para minimizar os danos causados e apoiar famílias que tiveram prejuízos. A decisão leva em conta critérios técnicos como a gravidade dos desastres, a quantidade de desabrigados e as necessidades apresentadas pelas prefeituras em seus planos de trabalho.

O Acre, em especial Jordão, tem enfrentado dificuldades recorrentes durante os períodos de cheia dos rios, que causam transtornos à população e comprometem a infraestrutura da cidade. O repasse é visto como um reforço importante para acelerar a recuperação local.

Além dos recursos, a Defesa Civil Nacional mantém disponível o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), por meio do qual municípios com situação de emergência ou calamidade reconhecida podem solicitar apoio financeiro. Também são oferecidos cursos a distância para capacitar agentes municipais e estaduais no uso da ferramenta, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento às ocorrências.