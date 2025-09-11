Governo Lula reage a fala de Rubio: “Não intimidarão a democracia”

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), respondeu às ameaças do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de reagir à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

“O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo”, diz o governo em nota.

“Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem”, continua.

O governo ainda conclui: “Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia”.

Em atualização.