Governo Lula vai beneficiar mais de 114 mil famílias com gás de cozinha grátis no Acre

O Acre terá 114.483 famílias incluídas no programa Gás do Povo, lançado nesta quinta-feira (4) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Belo Horizonte (MG). A iniciativa garante botijões de gás gratuitos para famílias de baixa renda em todo o país.

O programa substitui o Auxílio Gás e terá fase de transição em 2025. A diferença é que, em vez de repasse em dinheiro, o gás será entregue diretamente ao beneficiário nas revendas credenciadas, sem intermediários. O vale será digital e validado eletronicamente no momento da retirada. O governo estima distribuir 65 milhões de botijões por ano, com investimento previsto de R$ 3,57 bilhões em 2025 e R$ 5,1 bilhões em 2026.

De acordo com o Governo Federal, mais de 15,5 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas, serão atendidas em todas as regiões do Brasil. O Nordeste concentra o maior número de beneficiários, com 7,1 milhões de famílias contempladas, seguido pelo Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).

Para ter direito, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para famílias que já recebem Bolsa Família. A quantidade de botijões varia conforme o tamanho do grupo familiar: até três por ano para dois integrantes; até quatro para três integrantes; e até seis para famílias com quatro ou mais pessoas.

Dados do IBGE mostram que 12,7 milhões de famílias ainda utilizam lenha junto com o botijão de gás, o que representa 17% dos lares brasileiros.

Ao anunciar o programa, o presidente Lula destacou que o objetivo é reduzir desigualdades sociais e econômicas: “Uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás. Nós vamos assumir essa responsabilidade e garantir que as famílias mais pobres recebam o botijão de graça”, afirmou.