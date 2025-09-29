Governo realiza obras emergenciais em escola de Cruzeiro do Sul para garantir segurança dos alunos

A Escola Brás de Aguiar, em Cruzeiro do Sul, recebeu nesta segunda-feira (29), atenção especial do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, para garantir a manutenção da infraestrutura e o retorno seguro das aulas. A unidade enfrentou problemas de drenagem e movimentação de solo que exigiram intervenções imediatas.

De acordo com o secretário de Educação, Aberson Carvalho, seguindo orientações do Corpo de Bombeiros e da Justiça, as aulas foram temporariamente suspensas até que os reparos estruturais sejam concluídos.

“Nossa equipe está trabalhando dentro da escola para garantir a estabilidade do prédio e o retorno seguro das atividades”, destacou.

Além da manutenção, a unidade também é contemplada pelo programa estadual de apoio aos estudantes, que inclui a entrega de fardamentos, tablets e materiais escolares. Segundo Carvalho, essas medidas buscam melhorar a qualidade do ensino, favorecer a inclusão digital e proporcionar melhores condições de aprendizado aos alunos do ensino médio.

“Sabemos que a Escola Brás de Aguiar é referência para a comunidade local e, com os investimentos em infraestrutura e equipamentos, esperamos contribuir para melhores resultados nas avaliações, como a prova SAEP, além de garantir um ambiente seguro e moderno para os estudantes”, ressaltou o secretário.

Com as intervenções, o objetivo do Estado é assegurar que a comunidade escolar volte às atividades em condições adequadas, fortalecendo a educação e a segurança dos alunos.