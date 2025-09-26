governo-trump-cancela-visto-da-presidente-nacional-do-psol

O governo dos Estados Unidos cancelou nesta semana o visto da presidente nacional do Partido Socialismo e LIberdade (PSol), Paula Coradi.
Leia também
-
Alckmin aposta em desdobramentos de diálogo entre Lula e Trump
-
Governo avalia encontro entre Lula e Trump em país neutro
-
Senador dos EUA acusa Lula de recusar encontro presencial com Trump
-
Os podres de Donald Trump revelados em bombástico filme biográfico
A historiadora usou as redes sociais para confirmar a situação e se manifestar sobre o cancelamento do documento. Para Paula Coradi, a retirada do visto é uma evidente retaliação política do governo Trump.
“Tive meu visto dos EUA cancelado nesta semana, em uma evidente retaliação política do governo Trump à firme atuação do PSOL em defesa da soberania do Brasil. Se pensam que vão nos intimidar com essas medidas tacanhas, esses fascistas estão muito enganados.
Além de Paula Coradi, o governo Trump revogou o visto de Jorge Messias, advogado-geral da União; José Levi, ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na gestão de Alexandre de Moraes; Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE; Airton Vieira, juiz auxiliar de Moraes no STF.
Confira vídeo: