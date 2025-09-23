23/09/2025
Governo Trump limita circulação da delegação iraniana nos EUA

Escrito por Metrópoles
Em sua conta oficial no X (ex-Twitter), o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, informou que os Estados Unidos governado por Donald Trump restringiram a movimentação e o acesso da delegação iraniana à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Não permitiremos ao regime iraniano que suas elites clericais façam compras nos Estados Unidos enquanto forçam seu próprio povo a suportar a pobreza e a grave escassez de necessidades básicas”, replicou no X a norma do Departamento de Estado de Trump tornada pública na segunda-feira (22/9).

A resolução, assinada pelo secretário Marco Rubio, limita também a delegação a áreas “estritamente necessárias para transitar de e para a sede da ONU” somente para agendas que envolvem negócios oficiais”.

Rubio justifica a medida em razão da segurança dos americanos, o que afirma ser “sempre nossa prioridade, e os Estados Unidos não permitirão que o regime iraniano use a Assembleia Geral como desculpa para viajar livremente em Nova York e promover sua agenda terrorista”.

“As ações de hoje reafirmam o compromisso inabalável dos EUA em apoiar o povo iraniano em sua busca por responsabilização do regime”, hoje sob o comando de  Masoud Pezeshkian.

