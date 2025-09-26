26/09/2025
Gracyanne Barbosa sofre lesão no tendão durante participação na "Dança dos Famosos"

Gracyanne Barbosa sofreu uma lesão durante as gravações do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”. A confirmação da lesão aconteceu na manhã desta sexta-feira (26/9), após começar a repercutir um vídeo em suas redes sociais no qual ela aparece mancando.

Em conversa com a revista Quem, a influenciadora confirmou o imprevisto. “Machuquei sim. Rompi o tendão”, declarou a competidora. Nesse primeiro momento, a musa fitness ainda não abriu o jogo sobre a possibilidade de continuar ou não na competição.

O tendão é o tecido resistente que faz a ligação entre o músculo e o osso. Sua ruptura tipicamente provoca dor intensa, dificuldade de movimentação e limitação para realizar tarefas cotidianas. Apesar da dor, a ex-dançarina compareceu a uma festa com os outros participantes do “Dança dos Famosos”.

Ao chegar, foi recebida com aplausos e precisou de auxílio para descer um pequeno degrau. “Manca, mas feliz por receber tanta gente incrível”, escreveu ela ao publicar o vídeo. Essa não é a primeira vez que Gracyanne Barbosa lida com uma lesão no tendão.

Em 2024, um problema semelhante a obrigou a se afastar dos treinos e a cancelar sua participação no Carnaval, quando desfilaria como Rainha de Bateria da escola Camisa Verde e Branco. Em 2026, a famosa será a Rainha de Bateria da União da Ilha, no Rio de Janeiro.

