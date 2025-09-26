Gracyanne Barbosa sofre lesão no tendão durante participação na “Dança dos Famosos”

Gracyanne Barbosa sofreu uma lesão durante as gravações do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”. A confirmação da lesão aconteceu na manhã desta sexta-feira (26/9), após começar a repercutir um vídeo em suas redes sociais no qual ela aparece mancando.

Em conversa com a revista Quem, a influenciadora confirmou o imprevisto. “Machuquei sim. Rompi o tendão”, declarou a competidora. Nesse primeiro momento, a musa fitness ainda não abriu o jogo sobre a possibilidade de continuar ou não na competição.

O tendão é o tecido resistente que faz a ligação entre o músculo e o osso. Sua ruptura tipicamente provoca dor intensa, dificuldade de movimentação e limitação para realizar tarefas cotidianas. Apesar da dor, a ex-dançarina compareceu a uma festa com os outros participantes do “Dança dos Famosos”.

Ao chegar, foi recebida com aplausos e precisou de auxílio para descer um pequeno degrau. “Manca, mas feliz por receber tanta gente incrível”, escreveu ela ao publicar o vídeo. Essa não é a primeira vez que Gracyanne Barbosa lida com uma lesão no tendão.

Em 2024, um problema semelhante a obrigou a se afastar dos treinos e a cancelar sua participação no Carnaval, quando desfilaria como Rainha de Bateria da escola Camisa Verde e Branco. Em 2026, a famosa será a Rainha de Bateria da União da Ilha, no Rio de Janeiro.