Grammy Latino: relembre os últimos vencedores brasileiros

Uma das maiores premiações da música latina, o Grammy Latino, anunciou os indicados da 26º edição da premiação, e entre eles, brasileiros como Marina Sena, Liniker, Milton Nascimento e João Gomes, estão concorrendo em diferentes categorias pela estatueta. Mas quem foram os últimos brasileiros vencedores do prêmio? O portal LeoDias te relembra!

Na edição de 2024, os brasileiros levaram a melhor em 10 categorias, incluindo as categorias dedicadas exclusivamente à música brasileira.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Liniker, primeira artista trans a vencer o Grammy Latino Foto: Beatriz Damy/Globo Cantora Ana Castela foi indicada ao Grammy Latino Divulgação Reprodução Grammy Latino Divulgação Voltar

Próximo

Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã com a parceria em “Cachimbo da Paz 2” – pela categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”;

Xande de Pilares com o álbum “Xande canta Caetano” na categoria “Melhor Álbum de Samba/Pagode”

Erasmos Carlos levou o prêmio de “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa” com Erasmo Esteves

Jota.Pê ganhou três categorias diferentes: “Melhor Álbum de Engenharia de Gravação”, “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, e “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira”

Thalles Roberto com o “Melhor Álbum de Música Cristã”

Hamilton De Holanda & C4 Trío pela categoria “Melhor Álbum Instrumental”

Ana Castela venceu a categoria de “Melhor Álbum de Música Sertaneja”

Os Garotin com o “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”

Além destes, em outras edições o Brasil levou a melhor com Anavitória, que já coleciona 4 troféus desde a sua estreia em 2015; Ludmilla, que venceu com álbum “Numanice” em 2022, eleito o Melhor Álbum de Samba/Pagode; Na mesma edição Liniker levou o “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com o álbum “Indigo Borboleta Anil”.