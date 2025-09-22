Grammy Latino: relembre os últimos vencedores brasileiros

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
grammy-latino:-relembre-os-ultimos-vencedores-brasileiros

Uma das maiores premiações da música latina, o Grammy Latino, anunciou os indicados da 26º edição da premiação, e entre eles, brasileiros como Marina Sena, Liniker, Milton Nascimento e João Gomes, estão concorrendo em diferentes categorias pela estatueta. Mas quem foram os últimos brasileiros vencedores do prêmio? O portal LeoDias te relembra!

Na edição de 2024, os brasileiros levaram a melhor em 10 categorias, incluindo as categorias dedicadas exclusivamente à música brasileira.

Veja as fotos

Foto: Beatriz Damy/Globo
Liniker, primeira artista trans a vencer o Grammy LatinoFoto: Beatriz Damy/Globo
Divulgação
Cantora Ana Castela foi indicada ao Grammy LatinoDivulgação
Reprodução Grammy Latino
Reprodução Grammy Latino
Divulgação
Divulgação

Leia Também

  • Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã com a parceria em “Cachimbo da Paz 2” – pela categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”;
  • Xande de Pilares com o álbum “Xande canta Caetano” na categoria “Melhor Álbum de Samba/Pagode”
  • Erasmos Carlos levou o prêmio de “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa” com Erasmo Esteves
  • Jota.Pê ganhou três categorias diferentes: “Melhor Álbum de Engenharia de Gravação”, “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, e “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira”
  • Thalles Roberto com o “Melhor Álbum de Música Cristã”
  • Hamilton De Holanda & C4 Trío pela categoria “Melhor Álbum Instrumental”
  • Ana Castela venceu a categoria de “Melhor Álbum de Música Sertaneja”
  • Os Garotin com o “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”

Além destes, em outras edições o Brasil levou a melhor com Anavitória, que já coleciona 4 troféus desde a sua estreia em 2015; Ludmilla, que venceu com álbum “Numanice” em 2022, eleito o Melhor Álbum de Samba/Pagode; Na mesma edição Liniker levou o “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com o álbum “Indigo Borboleta Anil”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost