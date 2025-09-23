Granizo atinge avião da Latam após decolagem e causa pânico a bordo; veja o vídeo

Passageiros de um voo da Latam que partiu de Chapecó (SC) rumo a Guarulhos (SP) relataram momentos de forte tensão na manhã de domingo (21/9) após a aeronave ser atingida por granizo logo depois da decolagem.

Em vídeo feito dentro do avião, é possível ouvir gritos e crianças chorando enquanto o aparelho estremece com a turbulência. Uma passageira comenta “imagina o vento que estamos pegando”, e outro viajante tenta acalmar: “já vai passar”.

Não houve relato de feridos até a última atualização. A companhia não detalhou eventuais danos ou procedimentos após o incidente.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

Fonte: NSC (parceiro do Metrópoles).

Texto redigido e adaptado.