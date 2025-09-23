“Gratidão imensa”: Buchecha relembra amizade com Xuxa ao longo da carreira

Quando Claudinho e Buchecha estouraram no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a dupla era presença constante na mídia brasileira — das festas às rádios e programas de TV, especialmente no de Xuxa Meneghel. Em entrevista a Flávio Ricco, na LeoDias TV, Buchecha relembrou que, na época, ele e o parceiro foram os artistas que mais apareceram na atração da apresentadora, feito pelo qual é muito grato, já que impulsionou a carreira dos dois.
“A gente bateu recorde no programa dela. Ela falava assim: ‘eu gosto de funk, mas antes de funk eu sou Claudinho e Buchecha’”, disse o cantor emocionado.
“Eu tenho uma gratidão imensa, intocável, e quero deixar registrado o reconhecimento de tudo que ela fez pela gente, porque ela nos ajudou muito [ao longo da carreira]”, contou.
A amizade ia além dos bastidores da TV. Buchecha relembrou que ele e Claudinho já foram inclusive convidados para festas organizadas no sítio da Rainha dos Baixinhos na companhia de outros artistas. E foi em uma dessas festas que o cantor relembrou um perrengue que viveu com a apresentadora.
“A Sasha era pequenininha, devia ter uns dois ou três anos, e a Xuxa arrumou ela todinha [para a festa]. Aí estou eu jogando bola com os meninos, daqui a pouco dei uma bicuda e a bola foi lá no irrigador. E ligou adivinha em quem?”, contou aos risos. “Molhou a menina todinha”, relembrou.
“E a Xuxa me olhou com uma cara e falou: ‘só podia ser você mesmo’. E a gente riu, porque eu realmente sou muito atrapalhado, você não tem noção”, completou Buchecha.