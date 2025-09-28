Grazi Massafera dá nome e sobrenome de atores que a ofenderam por ser ex-BBB

28/09/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Protagonista de cinco novelas e com uma indicação ao Emmy Internacional, Grazi Massafera escancarou alguns nomes que foram preconceituosos em relação a sua investida na atuação após o Big Brother Brasil, lá em 2005. Em ritmo intenso com as gravações de “Três Graças”, próximo folhetim das 21 horas, em que será uma vilã, a atriz desabafou sobre o assunto numa entrevista ao jornal O Globo.

Em “Tempos Modernos’, de 2010, Grazi foi ignorada em cenas com o ator Otávio Augusto. “Ele não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele. Isso aconteceu outras vezes […] Depois, trabalhamos juntos novamente [em A Lei do Amor, de 2016]. Ele pegou minha mão e disse: ‘É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu’”, contou Grazi.

O falecido José Wilker (1944 – 2014) também a ofendeu. “Ganhei um prêmio de atriz revelação, e o José Wilker era o homenageado. Ele disse: ‘Não desço na mesma escada que essa BBB’, com aquela voz que eu achava incrível”, relembrou ela.

“E teve o Miguel Falabella. Quando fui escolhida para Negócio da China [2008], ele me praguejou. Depois, foi um amor e veio falar comigo”, revelou.

Grazi disse que a primeira vez que se sentiu respeitada na profissão foi quando interpretou Larissa em “Verdades Secretas”, de 2015, personagem que lhe garantiu indicação ao Emmy. E que ‘foi uma tortura’ trabalhar como atriz até chegar a esse trabalho.

“Pela primeira vez, era respeitada quando entrava em cena. Com a Larissa, vi que o sentimento que empresto a um personagem pode servir de reflexão. Eu me apaixonei pela profissão. Comecei a trabalhar por amor, não por dinheiro ou vaidade […] Na realidade, foi uma tortura trabalhar como atriz até ‘Verdades Secretas’. Antes disso, eu pensava em desistir em todas as novelas que fiz”, confessou.

