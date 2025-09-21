Gre-nal: Grêmio vence de virada por 3 x 2 e quebra tabu contra o rival

Um novo capítulo para a história do Gre-Nal. De virada, o Grêmio venceu o Internacional por 3 x 2 neste domingo (21/9) no Estádio Beira Rio, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico mais tradicional do sul do país foi novamente marcado por polêmicas. Os donos da casa tiveram três pênaltis assinalados, sendo dois convertidos ainda no primeiro tempo, além de uma expulsão polêmica contra os visitantes. Com o resultado, o time tricolor quebra um jejum de oito jogos sem vencer o rival.

Resumo do jogo

O Internacional abriu o placar de pênalti. Bernabéi avançou em velocidade, invadiu a área e foi derrubado. Após checagem do árbitro de vídeo, Alan Patrick cobrou a penalidade e marcou o primeiro gol do Colorado aos 20 minutos do primeiro tempo.

Aos 28 minutos, veio o empate do Grêmio. Marlon disparou pela esquerda e cruzou para Carlos Vinícius cabecear bem, deixando tudo igual no placar do clássico. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa do Tricolor.

Já no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, Aguirre fez um excelente cruzamento para Carbonero, que ficou livre de marcação e de frente para o gol, mas bateu muito mal e perdeu uma grande chance de colocar o time vermelho na vantagem novamente.

Apesar disso, foi marcado mais um pênalti para o Internacional, após o árbitro de vídeo identificar toque no braço de Noriega dentro da área. Na cobrança, Alan Patrick bateu no canto direito e marcou mais um gol. Após a cobrança, o zagueiro do Grêmio, autor dos dois lances de pênalti, ficou muito abalado, chorou e precisou ser consolado pelos companheiros de equipe.

O Grêmio empatou a partida logo na sequência com André Henrique. O atacante, que havia acabado de entrar no lugar de Carlos Vinícius, autor do primeiro gol, subiu alto dentro da área e cabeceou para o fundo das redes.

Aguerrido, o Grêmio voltou melhor após o intervalo e desempatou a partida com gol marcado por Alysson, que, com poucos segundos em campo, marcou o terceiro dos visitantes. Alysson recebeu passe em profundidade, venceu a disputa com Juninho em velocidade e finalizou bem para colocar o Imortal Tricolor em vantagem pela primeira vez na partida.

Pouco depois de assumir a liderança, o Grêmio passou a ter um jogador a menos em campo. O volante Arthur foi expulso após checagem do VAR, que anulou o cartão amarelo recebido por ele e aplicou o vermelho direto por forte entrada.

O Colorado aproveitou a vantagem numérica e atacou a defesa do Grêmio de todas as formas. Sem muita eficiência, os donos da casa não conseguiram voltar a marcar. Com o jogo se aproximando do final, Bernabéi foi expulso: após entrada em Oliveira, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o clássico.

Já nos acréscimos, quando a vitória do Grêmio parecia consolidada, o árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou mais um pênalti para o Internacional, após falta em Aguirre. Mais uma vez, Alan Patrick foi para a cobrança, mas carimbou a trave na terceira tentativa.

O Internacional volta a entrar em campo no sábado (27/9), às 18h30, para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. Enquanto isso, o Grêmio permanece em Porto Alegre para enfrentar o Vitória no domingo (28/9), às 11h, em seu mando.