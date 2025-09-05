green-day,-bienal,-futebol-americano-e-festas:-o-fim-de-semana-em-sp

Manifestações de 7 de Setembro, festival The Town, Bienal de São Paulo e jogo da NFL (National Football League – Liga de Futebol Americano) são alguns dos eventos que acontecem na capital paulista neste final de semana. No sábado (6/9), Travis Scott é o grande nome do The Town e, no domingo (7/9), a principal atração é o Green Day.

Também no sábado, o cantor baiano Tom Zé vai receber o título de cidadão paulistano em um evento com pocket show no salão nobre da Câmara Municipal. Ainda no dia 6, Arlindinho homenageia o pai, Arlindo Cruz, com show gratuito e roda de samba no Centro Histórico de São Paulo.

Em homenagem ao Dia da Independência, o Museu do Ipiranga – que completa 130 anos no dia 7 de setembro – recebe um festival com atrações gratuitas dentro e fora do museu.

Além disso, a partir de sábado o Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, recebe a 36ª Bienal de São Paulo. A Favela Godoy, na zona sul da capital, será palco, na sexta-feira (5/9) e no sábado, do Festival 100% Favela, que celebra 25 anos de lutas, conquistas e resistência da comunidade.

Leia também

Até domingo, uma experiência imersiva de futebol americano com entrada gratuita estará acontecendo no Shopping Metrô Itaquera. Para complementar o evento, jogadores do time de futebol americano do Corinthians estarão presentes no local no dia 5 de setembro – data do jogo da NFL.

Reunindo 25 países em um só lugar, o festival internacional Gastromundi acontece nos dias 6 e 7 de setembro no Modelódromo do Ibirapuera. Por fim, também no final de semana, o Instituto de Pesca, localizado dentro do Instituto Biológico, será palco do evento Tem Peixe na Vila.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

No sábado, Travis Scott é o grande nome do The Town e no domingo, a principal atração é Green Day

Divulgação 2 de 9

Também no sábado, o cantor baiano Tom Zé vai receber o título de cidadão paulistano em um evento com pocket show no salão nobre da Câmara Municipal

Divulgação 3 de 9

Ainda no dia 6, Arlindinho homenageia o pai, Arlindo Cruz, com show gratuito e roda de samba no Centro Histórico de São Paulo

Reprodução 4 de 9

Em homenagem ao Dia da Independência, o Museu do Ipiranga – que completa 130 anos no dia 7 de setembro – recebe um festival com atrações gratuitas dentro e fora do museu

Divulgação 5 de 9

Além disso, a partir de sábado o Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, recebe a 36ª Bienal de São Paulo

Divulgação 6 de 9

A Favela Godoy, na zona sul da capital, será palco, na sexta-feira e no sábado, do Festival 100% Favela, que celebra 25 anos de lutas, conquistas e resistência da comunidade

Divulgação 7 de 9

Até domingo, uma experiência imersiva de futebol americano com entrada gratuita estará acontecendo no Shopping Metrô Itaquera

Reprodução 8 de 9

Reunindo 25 países em um só lugar, o festival internacional Gastromundi acontece nos dias 6 e 7 de setembro no Modelódromo do Ibirapuera

Reprodução 9 de 9

Também no final de semana, o Instituto de Pesca será palco do evento Tem Peixe na Vila

Reprodução

The Town

No primeiro e no segundo final de semana de setembro, São Paulo recebe grandes artistas internacionais e nacionais na segunda edição do festival The Town, que toma conta do Autódromo de Interlagos.

No dia 6 de setembro, as principais atrações são Travis Scott, Filipe Ret, Lauryn Hill, Matuê, MC Cabelinho, Karol Conká, Teto, MC Hariel e Tasha & Tracie. Alguns dos nomes que comandam os palcos no dia 7 são Green Day, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM 22, Supla, Tihuana e Cat Dealers.

Onde: Autódromo de Interlagos

Endereço: Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Jardim Malia I

Quando: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro

Horário: Abertura dos portões às 12h

Preço: A partir de R$ 487,50 (meia) e R$ 975 (inteira)

Onde comprar: Ticketmaster

Tom Zé

Em um evento especial realizado no sábado, o cantor Tom Zé vai se tornar oficialmente um Cidadão Paulistano. O baiano vai receber o título no salão nobre da Câmara Municipal em reconhecimento às relevantes contribuições do artista tropicalista à cultura brasileira e à sua íntima relação com a cidade que adotou desde 1968.

A um mês de completar 89 anos, Tom Zé fará um pocket show com sua banda no dia do evento. Uma apresentação do bloco de Carnaval Abacaxi de Irará, criado em sua homenagem, também está programada no local.

Onde: Câmara Municipal de São Paulo

Endereço: Viaduto Jacareí, 100 – Bela vista

Quando: 6 de setembro

Horário: 14h30

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: É possível reservar ingresso neste link, mas o evento é aberto ao público em geral.

CENTRÔ! com Arlindinho

O cantor Arlindinho participa do CENTRÔ!, projeto da Prefeitura de São Paulo com atrações gratuitas no centro da cidade, neste sábado com um show em homenagem ao seu pai, Arlindo Cruz, que faleceu no dia 8 de agosto.

No evento gratuito, o cantor promete fazer uma roda de samba, com repertório que une canções clássicas de seu pai, além de outras músicas do gênero. A Praça do Patriarca receberá outras atrações e intervenções artísticas a partir das 12h30. O show de Arlindinho está marcado para 18h.

Endereço: Praça do Patriarca – Centro Histórico de São Paulo

Quando: 6 de setembro

Horário: 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Museu em Festa

Celebrando 130 anos no dia 7 de setembro, o Museu do Ipiranga recebe, neste domingo, mais uma edição do Museu em Festa, festival com atrações que acontecem o dia inteiro dentro e fora do local, incluindo apresentações teatrais, educativas e musicais. Confira a programação completa do Museu em Festa aqui.

O evento acontece anualmente em homenagem ao Dia da Independência. Para os 130 anos, além da festa, o museu preparou dois produtos que serão lançados nos próximos meses: um podcast e uma minissérie.

Onde: Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100 – Ipiranga

Quando: 7 de setembro

Horário: Das 9h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Bienal de São Paulo

A 36ª Bienal de São Paulo abre suas portas neste sábado, das 10h às 19h, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, dentro do Parque Ibirapuera. Com entrada gratuita, a exposição conta com obras de 125 artistas e coletivos.

Shows, performances e encontros fazem parte da programação desde o primeiro fim de semana. O evento fica em cartaz até 11 de janeiro de 2026.

Onde: Pavilhão Ciccillo Matarazzo

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº – Ibirapuera

Quando: A partir de 6 de setembro

Horário: Das 10h às 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festival 100% Favela

Com mais de 30 atrações, incluindo Mano Brown, Big da Godoy, Amanda Negrasim, Mauricio DTS, Lino Krizz, KL Jay e mais, o Festival 100% Favela celebra, nesta edição, os 25 anos de lutas, conquistas e resistência da comunidade. O evento em si acontece no sábado, às 15h, e vai até a manhã de domingo.

Antes do festival oficial, a Favela Godoy recebe, na sexta-feira, Um Dia Dedicado às Crianças, com brinquedos, atividades lúdicas e recreação. Organizado pela Cúpula Negredo e o Instituto Periferia Ativa, o 100% Favela se consolidou como um importante espaço de valorização da cultura periférica, reunindo artistas, moradores e apoiadores da cena urbana.

Onde: Favela Godoy

Endereço: Rua Adoasto de Godói, 4 – Capão Redondo

Quando: 5 e 6 de setembro

Horário: Sexta-feira: das 10h às 17h | Sábado: das 15h às 6h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Arena Touchdown

Até domingo, o Shopping Metrô Itaquera recebe uma experiência imersiva para os amantes do futebol americano. O evento acontece em meio ao jogo da NFL, que acontece nesta sexta-feira em São Paulo. No local, o público vai realizar um circuito de atividades, onde aprenderá a marcar um touchdown. Também será possível participar de treinamento funcional e de velocidade com miniparaquedas, e blocos de espuma para treinamento de salto.

No dia do jogo da NFL, jogadores do time de futebol americano do Corinthians estarão presentes para conversar com o público. Estarão lá Fernando Uchoa dos Santos, Enzo Guimarães Coelho, Eric Rodrigues e Edvan Bezerra Dias da Silva.

Onde: Shopping Metrô Itaquera

Endereço: Avenida José Pinheiro Borges s/nº – Itaquera

Quando: Até 7 de setembro

Horário: Das 12h às 20h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: É preciso agendar horário no aplicativo do shopping.

Gastromundi

Gastronomia internacional, shows, espaço kids, jogos de tabuleiro e um Jardim de Luzes fazem parte do Gastromundi 2025, um festival que vai reunir a culinária de 25 países no Modelódromo do Ibirapuera.

No local, o público poderá experimentar pratos típicos do Afeganistão, Noruega, Emirados Árabes, Síria, Índia, Turquia, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Rússia, Palestina, Polônia e muito mais.

Onde: Modelódromo do Ibirapuera

Endereço: Rua Curitiba, 290 – Paraíso

Quando: 6 e 7 de setembro

Horário: Das 10h às 21h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Tem Peixe na Vila

A terceira edição da festa Tem Peixe na Vila acontece neste sábado e domingo no Instituto de Pesca, dentro do Instituto Biológico, na Vila Mariana. O evento, que apoia a Semana do Pescado, é uma iniciativa do instituto para incentivar o consumo, além de promover e fortalecer todos que trabalham com pescado.

Entre as atividades programadas estão oficinas com especialistas em diversas áreas, workshops de culinária com receitas à base de pescado, dezenas de barracas com produtos artesanais, atividades, apresentações musicais e mais.

Onde: Instituto de Pesca

Endereço: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1.252 – Vila Mariana

Quando: 6 e 7 de setembro

Horário: Das 11h às 21h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso, mas é necessário levar 1 kg de alimento não perecível para entrar.