Gritaria e puxões de cabelo: clientes e funcionários brigam em loja de shopping do RJ

Nas últimas horas, um vídeo mostrando briga entre clientes e funcionários da Vivo, do Shopping Tijuca, do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível notar duas brigas: a de dois homens e outra de duas mulheres.

Segundo os registros, um funcionário da loja apareceu em cima de um cliente, brigando com ele. Em outra confusão, uma mulher e uma colaboradora trocaram puxões de cabelo. As duas discussões foram apartadas por presentes no local.

“A gente tá trabalhando nessa porra, caralho”, gritou a mulher que estava filmando. Uma das clientes envolvida na briga, explicou: “Queria avisar pra todo mundo do shopping que uma senhora agrediu o meu esposo… e partiu pra cima dele”, mas quem filmou negou tudo.

Outra pessoa disse: “Ele agrediu primeiro”. A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com a Vivo que mandou a seguinte nota: “A Vivo informa que no início da tarde do dia 21 de setembro, duas funcionárias da loja própria da empresa, localizada no Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, foram agredidas durante um atendimento no interior do espaço. As funcionárias realizaram um Boletim de Ocorrência e corpo delito. O caso está sendo tratado pelas autoridades responsáveis.”

A polícia civil confirmou para este veículo: “O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.” Este site também entrou em contato com o shopping, mas até agora não houve retorno.