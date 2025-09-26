26/09/2025
Grupo ARTMS anuncia show no Brasil para dezembro deste ano; saiba valores

O girlgroup de K-pop ARTMS já tem data confirmada para desembarcar no Brasil. A banda se apresentará no Komplexo Tempo, em São Paulo, no dia 5 de dezembro, como parte da turnê “Grand Club Icarus”. A venda de ingressos começará em 30 de setembro, às 12h, pelo site da Sympla. Além das entradas regulares, estarão disponíveis dois pacotes especiais de experiência.

Reprodução
ARTMS fará show único em SP
ARTMS fará show único em SPReprodução
ARTMS fará show único em SPReprodução
ARTMS fará show único em SPReprodução

Detalhes dos pacotes

  • VVIP (R$ 1.000): ingresso para a pista comum; foto em grupo com o ARTMS; photocard e cartão postal exclusivos; entrada antecipada; acesso prioritário ao merchandising oficial; e hi-touch de despedida.

  • VIP (R$ 500): ingresso para a pista comum; entrada antecipada; e hi-touch de despedida.

Já os ingressos convencionais custam R$ 215 (meia-entrada) e R$ 430 (inteira) para pista comum; e R$ 260 (meia-entrada) e R$ 520 (inteira) para o mezanino. Também será possível adquirir uma foto individual com cada integrante por R$ 400, acompanhada de um pôster autografado. A produção é da W+, que trouxe artistas como Rachel Chinouriri e Allie X.

O mais recente trabalho do grupo é o EP “Club Icarus”, lançado em julho, com novas faixas das integrantes HeeJin, HaSeul, Kim Lip, JinSoul e Choerry.

Formado em 2023, o ARTMS reúne ex-integrantes do Loona e rapidamente conquistou destaque no cenário do K-pop. O quinteto é conhecido por sua sonoridade versátil, que transita entre o pop eletrônico e o experimental, além da forte presença estética em seus projetos audiovisuais.

