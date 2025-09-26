grupo-artms-anuncia-show-no-brasil-para-dezembro-deste-ano;-saiba-valores

O girlgroup de K-pop ARTMS já tem data confirmada para desembarcar no Brasil. A banda se apresentará no Komplexo Tempo, em São Paulo, no dia 5 de dezembro, como parte da turnê “Grand Club Icarus”. A venda de ingressos começará em 30 de setembro, às 12h, pelo site da Sympla. Além das entradas regulares, estarão disponíveis dois pacotes especiais de experiência.

Detalhes dos pacotes

VVIP (R$ 1.000): ingresso para a pista comum; foto em grupo com o ARTMS; photocard e cartão postal exclusivos; entrada antecipada; acesso prioritário ao merchandising oficial; e hi-touch de despedida.

VIP (R$ 500): ingresso para a pista comum; entrada antecipada; e hi-touch de despedida.

Já os ingressos convencionais custam R$ 215 (meia-entrada) e R$ 430 (inteira) para pista comum; e R$ 260 (meia-entrada) e R$ 520 (inteira) para o mezanino. Também será possível adquirir uma foto individual com cada integrante por R$ 400, acompanhada de um pôster autografado. A produção é da W+, que trouxe artistas como Rachel Chinouriri e Allie X.

O mais recente trabalho do grupo é o EP “Club Icarus”, lançado em julho, com novas faixas das integrantes HeeJin, HaSeul, Kim Lip, JinSoul e Choerry.

Formado em 2023, o ARTMS reúne ex-integrantes do Loona e rapidamente conquistou destaque no cenário do K-pop. O quinteto é conhecido por sua sonoridade versátil, que transita entre o pop eletrônico e o experimental, além da forte presença estética em seus projetos audiovisuais.